Vendita Milan, novità in arrivo: è successo oggi

L’inchiesta sulla vendita del Milan ha scosso l’ambiente rossonero. Inoltre oggi c’è stato un importante passaggio di informazioni.

Il Milan ha il suo sguardo diviso in due, quasi avessi subito una metamorfosi, trasformandosi in un camaleonte. Chiaramente si fa riferimento al lato sportivo ed a quello societaria, due facce della stessa medaglia che stanno vivendo un momento opposto. Infatti il Diavolo di campo sta tornando ad avere un cammino positivo, sia in Serie A che in Europa League. I rossoneri hanno superato la Juventus e sono arrivati ai quarti di Europa League, ultimo grande obiettivo della stagione. Tuttavia è quello che sta succedendo nelle sedi di giustizia a preoccupare i tifosi del Milan.

Infatti non è passata inosservata l’apertura di un’inchiesta da parte della Procura di Milano sul passaggio di proprietà del Milan da Elliot e Red Bird. In particolare la Procura crede che ci siano le possibilità che il club sia ancora sotto il controllo di Elliot, nelle vesti di proprietario occulto. Inoltre, come riportato da Calcio & Finanza, la Procura federale della FIGC ha chiesto ed ottenuto parte dei fascicoli aperti dalla Procura di Milano. La richiesta degli atti da parte della Procura federale era un passaggio atteso da un paio di giorni, volto chiaramente alla verifica sul fronte della giustizia sportiva.

Inchiesta Milan, entra la Procura federale

Quindi al lavoro non c’è solamente la Procura di Milano, ma anche quella federale della FIGC. Va però rimarcato come l’atto sia quantomeno dovuto e che i documenti in possesso della giustizia sportiva siano solamente le 12 pagine del decreto di perquisizione. Infatti le indagini dei PM sono ancora aperte e coperte dal segreto investigativo. Inoltra l’inchiesta continuerà con le analisi dei dispositivi informatici sequestrati dagli inquirenti, alla ricerca di prove del possibile controllo da parte di Elliot. Infatti è questo il punto focale di tutto l’inchiesta: capire se, in un modo o in un altro, Elliot controlli ancora il Milan.

Infatti il problema del conflitto di interessi nasce con un panorama europeo. Elliot è proprietario del Lille in Francia e, in caso del provato controllo del Milan, si troverebbe in una posizione regolamentata dell’UEFA. Tradotto: un fondo, o chi per esso, non può essere proprietario di due club. Infatti si violerebbero così le norme sulla multi proprietà, anche se va detto che l’UEFA stessa aveva già supervisionato il rapporto tra Lille ed Elliot, senza trovare problemi. Inoltre il fondo Elliot potrebbe anche avere vantaggi finanziari da questa operazione di controllo occulto, tramite l’ingresso di nuovi soci. Tant’è che le indagini sono in corso, che Red Bird si è dichiarato estraneo e che l’analisi dei dispositivi elettronici potrà dirci qualcosa in più.