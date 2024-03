Verona-Milan, Pioli spiega le scelte: messaggio per Okafor e Jovic

Mister Stefano Pioli parla a pochi minuti dal fischio d’inizio di Hellas Verona-Milan. Il tecnico rossonero è stato chiaro su Okafor.

A pochi minuti dal fischio d’inizio del match Hellas Verona-Milan, valevole per la 29esima giornata di Serie A, il tecnico rossonero, Stefano Pioli, si è fermato a parlare ai microfoni di Dazn. Come accade di consueto nei pre gara, l’allenatore del club lombardo ha rilasciato alcune dichiarazioni, tra i temi toccati anche la scelta relativa alla titolarità di Okafor.

Pioli prima di Hellas Verona-Milan

Prima di Hellas Verona-Milan, mister Stefano Pioli ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn, parlando del momento della sua squadra e della scelta legata a Okafor: “Stiamo bene, per fortuna siamo tutti tornati in buone condizioni. La partita è complicata, ma abbiamo le carte in regola per portare a casa il match.



Su Loftus Cheek: “Ha superato i problemi che ha avuto all’inizio. Arrivava da stagioni complicate, ma qui ha trovato maggior continuità e rendimento. È un giocatore importante per noi, ogni tanto gli tolgo un po’ di minutaggio per permettergli di giocare la prossima”.

Su Okafor: “Ho scelto lui perché è abile ad attaccare la profondità, ma anche per far rifiatare Giroud che ha giocato tutta la partita di giovedì. Nessun messaggio per Jovic, non è una penalizzazione. Si tratta solo di una scelta tecnica”.