Verona-Milan, Pioli stupisce tutti: la formazione ufficiale

Comunicato l’undici titolare del Milan che scenderà in campo nel match odierno contro l’Hellas Verona. Pioli si affida ai titolarissimi.

Si chiude oggi l’intensa settimana per il Milan, che dopo aver messo alle spalle l’impegno europeo contro lo Slavia Praga, conclusosi con la qualificazione ai quarti di finale di Europa League (dove sarà derby contro la Roma), rimette la testa sul campionato. Alle 15.00 i Rossoneri saranno ospiti al Bentegodi dell’Hellas Verona di Marco Baroni, in una sfida che non va sottovalutata se si vuole difendere il secondo posto, conquistato ai danni della Juventus la scorsa settimana.

Sfida forse ancor più importante per i padroni di casa, del tutto invischiati nella lotta salvezza che li vede al momento a +2 dopo sulla zona retrocessione grazie ai due successi consecutivi negli scontri diretti contro Sassuolo e Lecce. È infatti un ottimo momento di forma per gli Scaligeri, vogliosi di portare a casa altri punti preziosi per allontanarsi dalle ultime posizioni, che sembravano praticamente certe dopo i tanti addii durante la sessione di calciomercato invernale.

Hellas Verona-Milan: le formazioni ufficiali

Vietato abbassare la guardia, quindi, per il Milan che non può permettersi passi falsi. Anche il Diavolo sta vivendo un buon momento di forma, con due vittorie di fila in campionato contro la Lazio ed Empoli, a cui poi si aggiungono le altre due contro lo Slavia Praga. L’intenzione di Stefano Pioli è quindi quella di proseguire il filotto di vittorie e per questo motivo le scelte di formazione sono ricadute sui titolarissimi.

In campo i migliori a disposizione di Stefano Pioli, con Maignan in porta nonostante il piccolo infortunio in Europa League. In difesa, proprio come giovedì, in campo dal primo minuto Theo Hernandez, Tomori e Calabria, mentre Thiaw prende il posto di Gabbia. A centrocampo si rivedono Bennacer e Reijnders che si riprendono la maglia da titolare dopo la panchina in Repubblica Ceca. Reparto offensivo confermato con Leao, Loftus-Cheek e Pulisic (tutti e tre a segno giovedì) che agiranno alle spalle di Giroud.

HELLAS VERONA: Montipò; Centonze, Dawidowicz, Coppola, Cabal; Duda, Serdar; Suslov, Folorunsho, Lazovic; Noslin

MILAN: Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez, Bennacer, Reijnders, Pulisic, Loftus-Cheek, Leao, Giroud.