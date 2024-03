Zaniolo-Milan, il giocatore spiazza tutti: annuncio a sorpresa

Un ritorno di fiamma per Nicolò Zaniolo. L’ex Roma ha spiazzato tutti con un annuncio a sorpresa sul futuro, ma anche tornando indietro nel tempo.

Una cosa è certa. La base di questo Milan è solida. Giocatori di livello non mancano nell’organico rossoneri. È chiaro che servirà, nella sessione di calciomercato estivo, qualche ritocco qua Il futuro dipende da oggi, e il presente vede un solo percorso attraversabile: l’Europa League.

L’eventuale cammino verso la finale di Dublino porterebbe un buon gruzzoletto nelle casse del club.Non vanno dimenticati inoltre i riscatti dei calciatori in prestito, che possono portare in via Aldo Rossi una somma non indifferente da reinvestire nel mercato. In chiave entrate, non va sottovalutato il ritorno di una vecchia fiamma. A seguito degli impegni con la Nazionale di Luciano Spalletti, Nicolò Zaniolo è tornato a far parlare di sé.

L’esterno dell’Aston Villa ha concesso un’intervista al “Corriere dello Sport”. Nelle sue parole c’è il chiaro desiderio di fare ritorno in Serie A ad un anno dalla brusca separazione con la Roma. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Mi manca l’Italia, molto. Gli amici, la famiglia, mio figlio. Ora però tocca ai club definire il mio futuro: il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto lasciami dire che che sono grato a Monchi per avere ancora scommesso su di me dopo avermi preso alla Roma quando avevo 19 anni”.

Calciomercato Milan, Zaniolo torna di moda: l’appello dell’esterno

Riavvolgendo il nastro al gennaio 2023, quando l’azzurro era in rotta sia con la società sia con la tifoseria giallorossa, tra i club in lizza per acquistare il cartellino di Zaniolo c’era anche il Milan. Tra i vertici della dirigenza figurava anche Paolo Maldini, il quale stravede per il talento di Massa. Le cifre richieste dalla Roma erano però inarrivabili per il Diavolo. Così il classe 1999 si trasferì al Galatasaray.

Al termine del prestito annuale all’Aston Villa, andrà definito il domani. Non è da escludere un ritorno in voga del Milan. Il diretto interessato si è espresso su un possibile interesse da parte dei rossoneri:

“Chi lo sa. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa”.

Zaniolo sarebbe un profilo interessante per il 4-2-3-1, in alcuni casi 4-3-3, di Stefano Pioli. Un’eventuale staffetta con Pulisic sulla fascia destra darebbe una doppia soluzione di lusso al tecnico, tuttavia non sicuro della permanenza a Milanello. Una sliding door che potrebbe cambiare il destino non solo del Milan, ma anche dell’ex Roma, il quale non ha mai disdegnato un flirt con il Diavolo.