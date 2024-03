Il Milan pensa a due opzioni low cost per la prossima sessione di mercato. La società rossonera pensa al dopo Olivier Giroud.

Il principale obiettivo del Milan in vista della prossima finestra di mercato sarà quello di trovare il successore ideale di Olivier Giroud. L’esperto centravanti francese sembra essere deciso a lasciare il club rossonero, tanto da aver già trovato un accordo con il Los Angeles FC. Salvo colpi di scena, di fatto, l’attaccante ex Arsenal passerà in MLS, dove chiuderà la sua carriera. Nelle ultime ore, il calciatore avrebbe accettato l’offerta del club californiano, squadra con la quale firmerà un contratto fino a dicembre 2025. Per il dopo Giroud, sono molteplici i profili che le società lombarda starebbe monitorando con particolare cura.

Tra i principali nomi che il Milan starebbe sondando c’è Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona (30 gol in 35 partite). Il centravanti svedese sta facendo parlare di sé a suon di gol, mantenendo fede al prezzo del cartellino imposto dal club portoghese. Per lasciarlo partire, lo Sporting Lisbona chiede i 100 milioni della clausola rescissoria. Anche se, il Milan in questo senso appare convinto di poter intavolare una trattativa al ribasso. Nel mirino del club rossonero ci sono anche i nomi di Josua Zirkzee del Bologna (11 gol in 30 gare) e Santiago Gimenez del Feyenoord (24 reti in 34 partite), entrambi con un valore stimato di 60 milioni. In orbita rossonera, c’è anche Benjamin Sesko del Lipsia (11 gol in 33 presenze), il cui prezzo di partenza si aggira intorno ai 50 milioni. Oltre a queste possibili piste, il Milan starebbe comunque tenendo in considerazioni due possibili strade low cost.

Il Milan pensa a due soluzioni low cost

Oltre a Viktor Gyokeres, Josua Zirkzee, Santiago Gimenez e Benjamin Sesko, il Milan starebbe attuando delle dovute riflessioni anche in merito ad due possibili opzioni low cost. Infatti, secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la società rossonera potrebbe pensare di sostituire Olivier Giroud anche con uno tra Serhou Guirassy dello Stoccarda e Jonathan David del Lille.

Serhou Guirassy, centravanti guineano classe 1996, sta disputando una stagione di tutto rispetto in Bundesliga con la maglia dello Stoccarda. L’attaccante sin qui ha totalizzato 24 gol e 2 assist in 22 presenze tra campionato e coppa. A fare gola al Milan sarebbe la clausola di 20 milioni sul calciatore, cifra più che abbordabile per il club rossonero. Serhou Guirassy era stato già cercato a gennaio della società lombarda, prima dell’exploit di Jovic.

Anche Jonathan David è un vecchio pallino del Milan. L’attaccante canadese, che ha tuttora messo a referto 22 gol in 37 gare in questa stagione con il Lille, sembra sempre più diretto verso l’addio. Il centravanti classe 2000 sarebbe poco convinto di rinnovare il proprio contratto con il Lille, che scade nel 2025. La società francese lo valuta intorno ai 50 milioni di euro, ma il Milan potrebbe fare leva sull’attuale situazione contrattuale del canadese per acquistarlo ad una cifra decisamente più bassa.