Zirkzee-Milan, affare a rischio: volontà chiara del Bologna

Si allontana l’arrivo di Joshua Zirkzee al Milan. Il Bologna ha le idee molto chiare sul futuro del giovane attaccante olandese.

Gli ultimi mesi di questa stagione saranno decisivi per dare un voto definitivo a quello che è stato il percorso del Milan durante l’anno. Ieri i Rossoneri, grazie alla vittoria contro l’Empoli e al pareggio della Juventus contro l’Atalanta, si sono presi il secondo posto e l’obiettivo non può che essere quello di restarci fino a fine campionato. Per quanto invece riguardo l’Europa League, giovedì ci sarà da archiviare la pratica Slavia Praga per accedere ai quarti di finale e continuare a sognare la coppa.

Le prossime settimane saranno quindi cruciali, con il Milan che si gioca tutto. Se da un lato c’è quindi la squadra che lavora sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati, dall’altro c’è la dirigenza che continua a lavorare sottobanco per pianificare la prossima stagione. I nomi che intrigano sono molti e se si vorrà affondare davvero il colpo, bisognerà lavorare con largo anticipo per avere la meglio sulla concorrenza.

Tra i giocatori maggiormente osservati c’è senza dubbio Joshua Zirkzee, identificato come il profilo giusto per affidare le chiave dell’attacco rossonero dei prossimi anni. L’olandese si sta rendendo protagonista di un’annata perfetta, che sta permettendo al suo Bologna di sognare un piazzamento in Champions League. Per questo motivo le corteggiatrici sono molte, ma non è da escludere neanche l’opzione permanenza.

Zirkzee resta al Bologna? L’AD: “Volontà di tenere tutti”

In giornata Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Rai Radio 1 e tra i temi trattati c’è stato anche quello relativo al futuro dei gioielli più preziosi della squadra, nel mirino di molti top club dopo la stagione senza precedenti dei felsinei:

Non ci piace molto parlare del futuro dei nostri calciatori. Preferiamo concentrarci sul presente, dove c’è grande entusiasmo. La volontà è comunque quella di provare a tenere tutti.

Le parole di Fenucci evidenziano quindi come la volontà della società sia quella di tentare di tenere i propri top player, provando ad aprire un vero e proprio ciclo. È chiaro però che davanti ad offerte spropositate non si può girare la testa e fare finta di nulla. Il gioiello più prezioso è certamente Zirkzee e per lui le offerte record saranno di certo tante. Lo sa bene il Milan che anche per questo motivo dovrà provare a lavorare d’anticipo.