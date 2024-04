Milan, buone notizie per il futuro: le ultime

Giorni complicati in casa Milan, tra Europa League e un derby che può valere molto, arrivano novità sul nuovo stadio dei rossoneri

Il Milan sta affrontando un periodo piuttosto complicato, la doppia sconfitta con la Roma tra San Siro e lo Stadio Olimpico è costata l’eliminazione dall’Europa League. Tra soli tre giorni la squadra di Stefano Pioli si prepara ad affrontare un derby che in caso di sconfitta regalerebbe la matematica conquista del ventesimo titolo all’Inter di Simone Inzaghi. Uno scenario che i tifosi del Milan vorrebbero evitare a tutti i costi.

Nel frattempo arrivano novità sul Nuovo Stadio del Milan che sorgerà in quel di San Donato, in questo senso il sindaco ha mosso un passo in più verso la realizzazione del nuovo impianto che ospiterà i supporters milanisti.

Nuovo Stadio Milan: le ultime sull’impianto a San Donato

Questo l’aggiornamento dall’amministrazione di San Donato sul nuovo Stadio del club meneghino: “Stamattina l’amministrazione di San Donato ha inviato formalmente la richiesta di adesione all’Accordo di Programma per la realizzazione dello stadio del nell’area San Francesco. Obiettivo dell’Accordo di Programma è affrontare tutti gli aspetti strategici per arrivare a una ipotesi di realizzazione dell’impianto sportivo superando i nodi critici che la stessa Amministrazione ha messo in evidenza con gli atti assunti finora”

L’obiettivo sarebbe quello di terminare i lavori entro il 2028 anno in cui il Diavolo potrebbe fare l’esordio nella nuova casa del Milan. Insomma un passo in più verso il futuro lontano (ma non troppo), mentre nel prossimo futuro l’interesse è rivolto a Stefano Pioli. In tanti non erano contenti del suo operato degli ultimi mesi, ma a questo punto un esonero al termine della stagione sembrerebbe ormai scontato