“Al capolinea”, Milan attacco pesante: nel mirino Pioli e la dirigenza

Il Milan esce ai quarti di finale di Europa League contro la Roma, allenatore e dirigenza messi in discussione dai tifosi e non solo

La stagione dei rossoneri si fa sempre più complicata. Dopo l’eliminazione dalla Champions League già a dicembre, anche a causa di un girone molto complicato, il Milan dice addio anche all’Europa League. La squadra di Pioli, dopo la sconfitta di San Siro per 0-1, perde anche a Roma ed esce dalla competizione.

Nella doppia sfida, il Milan non ha mai dato la sensazione di essere superiore alla squadra di Daniele De Rossi, neanche in superiorità numerica. Nella gara di ritorno, infatti, la Roma ha trovato subito un doppio vantaggio con Mancini e Dybala, poi però è rimasta in dieci uomini a causa dell’espulsione di Celik. Nonostante l’inferiorità numerica, i giallorossi sono riusciti a difendersi in maniera efficace, complice una manovra offensiva sterile da parte del Milan.

La società rossonera rimane dunque senza obiettivi, considerati anche l’eliminazione dalla Coppa Italia contro l’Atalanta ai quarti di finale e uno scudetto ormai nelle mani dell’Inter. E a proposito dei nerazzurri, lunedì si giocherà il derby di Milano, un derby che potrebbe passare alla storia perché l’Inter potrebbe vincere lo scudetto proprio in quella occasione.

L’ultimo obiettivo stagionale del Milan, dunque, potrebbe essere quello di scongiurare tale evenienza, cercando quanto meno un pareggio che rimanderebbe la festa dei cugini alla gara successiva. In più, il Milan è secondo in classifica e cercherà di mantenere la Juventus a distanza per garantirsi un posto in Supercoppa italiana l’anno prossimo.

Criscitiello: “Il ciclo di Pioli è finito da un anno”

Dopo lo scudetto vinto nel 2022, il Milan di Pioli non è riuscito a conquistare altri trofei. Lo scorso anno, tuttavia, i rossoneri hanno raggiunto una semifinale di Champions League che mancava ormai da 16 anni, semifinale in cui il Milan è stato eliminato dall’Inter. Quest’anno invece, anche il cammino europeo ha deluso le aspettative dei tifosi, prima in Champions e poi in Europa League.

Le troppe delusioni hanno attirato le critiche, anche aspre, di molti giornalisti e addetti ai lavori nei confronti dell’allenatore e della dirigenza. Uno dei commenti più accaniti è arrivato da Michele Ciscitiello al triplice fischio della gara dell’Olimpico. Il direttore di Sportitalia ha parlato di un “Milan indecente” e di un “ciclo finito già da un anno”, scagliandosi contro l’operato di Stefano Pioli di questa stagione e contro un’ipotesi di conferma per la prossima stagione.

“Non ci può essere un dirigente che possa ancora pensare ad una conferma per un ciclo finito”, queste le parole del giornalista nel post gara di Roma-Milan.