Ansia Milan, tre rossoneri a rischio stop: le ultime

Ansia Milan. I rossoneri rischiano di perdere tre giocatori fondamentali. La situazione, inevitabilmente, preoccupa e non poco Stefano Pioli.

Manca davvero poco all’inizio di Sassuolo-Milan, un match ricco di spunti. Da una parte i neroverdi, in piena zona retrocessione e obbligati a fare punti per evitare la Serie B. Dall’altra i rossoneri, che potrebbero allungare di 8 punti sulla Juventus con una vittoria, visto che i bianconeri non sono andati oltre lo 0-0 con il Torino e potrebbero quindi far consolidare il secondo posto ai ragazzi di mister Stefano Pioli. La gara di oggi presenta insidie e pericoli, che possono poi diventare delle conseguenze negative in vista delle prossime giornate.

Infatti, alcuni calciatori sono a rischio stop e in casa Milan c’è preoccupazione per le prossime sfide. Va considerato anche l’infortunio di Kalulu, che lo terrà fuori ancora per molto, altri 3 stop sarebbero estremamente negativi in questo momento della stagione e c’è ansia in vista del match di oggi.

Musah, Thiaw e Tomori diffidati: che rischio per il derby!

Si tratta di 3 giocatori che devono fare attenzione al cartellino, visto che sono diffidati. Infatti, a rischio sono Musah, Thiaw e Tomori. In caso di ammonizione, salteranno il derby con l’Inter del 22 aprile e di conseguenza una partita del genere preoccupa maggiormente il tecnico emiliano. La supersfida è molto sentita in città e il club rossonero non intende arrivarci dimezzato, ma al top della condizione.

La preoccupazione riguarda il reparto difensivo, che potrebbe trovarsi con pochi calciatori a disposizione. Kalulu è già ai box per infortunio e la coppia Thiaw-Tomori non può essere assente per la battaglia di lunedì sera. La loro assenza comporterebbe la poca disponibilità per mister Pioli e le scelte obbligate costringerebbero il Milan a gestire peggio le risorse e sprecare maggiori energie, considerando l’assenza di cambi.

Oggi Tomori e Musah dovrebbero partire titolari, mentre il centrale tedesco no. I rossoneri dovranno quindi approcciare fin dall’inizio la sfida in modo intelligente, senza concedere contropiedi e praterie di campo aperto al Sassuolo. I neroverdi possono impensierire la retroguardia rossonera con calciatori di gamba come Defrel e Laurienté, con quest’ultimo che è anche tornato al gol. L’attacco può causare ammonizioni e falli, sarà quindi importante essere lucidi in ogni momento della gara, per evitare svantaggi in una delle sfide più importanti della stagione, ovvero il derby di Milano.