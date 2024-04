Bordata a Leao, l’opinionista non ha dubbi sulla sua carriera: che attacco

L’ultima prestazione di Leao non ha lasciato dubbi all’opinionista. Di seguito sono riportate il suo duro pensiero sulla carriera dell’attaccante rossonero

Il Milan deve voltare pagina dopo l’andata in Europa League dove ha perso per 0-1 contro la Roma di De Rossi in vantaggio grazie al gol di Gianluca Mancini. L’obiettivo ora è quello di concentrarsi sulle prossime partite per poter fare meglio dal momento che tutto può ancora cambiare.

In attesa quindi del ritorno contro la Roma allo stadio Olimpico, il Milan deve giocare domani domenica 14 aprile alle ore 15.00 in casa del Sassuolo per la trentaduesima giornata di campionato. Mentre il Diavolo è al secondo posto in classifica con sessantotto punti, il Sassuolo si trova con venticinque punti al diciannovesimo posto e arriva al match con una sola vittoria nelle ultime cinque partite giocate. La vittoria di domani per i rossoneri, però, è fondamentale sia per la fine del campionato e di conseguenza per il posto in Champions League, ma anche per l’umore dei giocatori dopo la partita in Europa.

Le parole di Teotino sull’ultima prestazione di Leao

La partita contro la Roma ha lasciato un po’ l’amaro in bocca, soprattutto perché dalla squadra ci si aspettava molto di più. In particolare, si parla molto anche della prestazione del giocatore pilastro dei rossoneri Rafa Leao sia sui social da parte dei tifosi, ma anche fuori. Infatti, Gianfranco Teotino nel suo intervento in diretta a Sky Sport ha voluto rilasciare un suo pensiero su questo tema. Rafa Leao in questa stagione, considerante tutte le competizioni, ha totalizzato trentanove presenze avendo segnato dodici gol e realizzato dodici assist. Di seguito sono riportate le parole di Gianfranco Teotino.

Secondo l’opinionista Teotino il problema è che se non gioca Leao, di conseguenza, non gioca neanche il Milan.

È di questo che certi tifosi che contestano molto Leao non si rendono conto.

Continua il suo intervento affermando che è vero che il giocatore portoghese si accende e si spegne e questo vuole dimostrare come nonostante abbia ventiquattro anni non si può considerare come un crack, ma come un giocatore fantastico a cui però manca ancora lo scalino più duro.

E io penso che non lo farà, il giocatore è questo.

Per Teotino, inoltre, Leao ha sprazzi alti e momenti di assoluta scomparsa dal campo.

Conclude, infine, che purtroppo per la squadra rossonera è l’unico che fa la differenza, ma quando l’attaccante numero dieci si spegne è poi tutto il Milan che non va.