Calcio in TV, aumentano ancora i prezzi: brutte notizie

Cambia tutto ancora una volta, aumentano i prezzi per vedere il calcio in televisione. C’è una novità sui costi del pacchetto calcio

A partire dal 1 giugno ci sarà un cambiamento nei prezzi per chi vorrà seguire il calcio su Sky. Subentrerà infatti un nuovo listino prezzi per la sezione Calcio e Sport. Arrivano quindi cattive notizie per i consumatori appassionati di calcio. Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, il pacchetto Sport aumenterà di 6,90 euro al mese e quello Calcio di 3 euro al mese per i listini Smart e Open.

Gli abbonamenti con il prezzo scontato per 18 mesi, definito Smart, arriveranno quindi a costare 22,90 euro di Sport al mese (la base di partenza è di 16 euro), mentre gli abbonamenti senza vincoli e più flessibili, chiamati Open, costeranno 26,90 euro al mese. Per quanto riguarda invece il vecchio listino ci sarà un aumento di 7,99 per il pacchetto Sport e 3,99 per il pacchetto Calcio.

Calcio su Sky: cambiano ancora i prezzi degli abbonamenti

Sky Sport dopo aver rimodulato a ribasso nel 2021 il listino prezzi con la riduzione di 10 euro, a seguito dell’accordo della Serie A con DAZN come player principale. Per quanto riguarda il calcio dalla stagione 2024/2025 le coppe europee saranno un’esclusiva Sky, fatta eccezione per la miglior partita di Champions League del mercoledì sera che verrà trasmessa da Amazon come accaduto negli ultimi anni.

Saranno trasmesse quindi 185 partite della nuova UEFA Champions League, insieme a tutte le gare di Europa e Conference League, anche queste competizione con il nuovo format da 36 squadre. La Serie A invece resterà in co-esclusiva fino al 2029. Per i clienti che saranno toccati dall’aumento del prezzo sarà comunque possibile disdire senza costi aggiuntivi i pacchetti Sport e Calcio fino al 30 giugno 2024.

Continue evoluzioni quindi sul fronte televisivo con i tifosi che sono costretti ad adattarsi a continue modifiche per seguire tutto il calcio in tv. Senza contare l’esborso economico al quale sono chiamati gli appassionati di calcio e sport in generale