Calciomercato, il Milan punta l’attaccante ex Juve: lo vuole Ibrahimovic

Il Milan ha deciso si provare a puntare un talento ex Juventus. Un talento che Ibrahimovic sta seguendo da vicino.

Il Milan questa sera si gioca tanto della sua stagione, per lo meno di quello che resta. All’Olimpico il clima sarà rovente per il quarto di finale di Europa League, con la Roma che vorrà difendere il suo vantaggio maturato a San Siro. In primo luogo servirà un atteggiamento diverso da quello visto all’andata, così da sprigionare le qualità offensive del Diavolo.

Poi si inizierà a pensare seriamente al futuro della prima squadra, in primo luogo con la posizione di Pioli. Tuttavia il Milan si sta già muovendo per programmare la prossima stagione, una stagione di cambiamento.

Infatti Cardinale ha già dato disposizioni, confermando il board rossonero. Tuttavia ci saranno delle novità importanti, soprattutto per quello che riguarda il settore giovanile. Sarà Zlatan Ibrahimovic a seguire da vicino la rivoluzione del Diavolo verso il modello olandese, modello che ha lasciato lo svedese verso il grande calcio.

Inoltre non è un segreto che il Milan abbia la seria intenzione di inserire in Serie C la propria squadra Under 23, seguendo l’esempio della Juventus e dell’Atalanta. Soprattutto in questo ambito la mano di Ibrahimovic sarà importante, con lo svedese che ha già messo nel mirino un profilo interessante: l’ex Juve Nicolò Turco.

Milan, Turco per l’Under 23

Orami è chiaro che il Milan voglia dare ampio spazio all’introduzione in Serie C dell’Under 23. Tuttavia è altrettanto chiaro che ci sia la necessità di allestire un roster competitivo per la terza categoria nazionale. Ed è proprio in questo ambito che si inserisce la conoscenza calcistica di Zlatan Ibrahimovic, al quale Cardinale ha conferito maggior potere. In particolare, come raccontato da Nicolò Schira, il Milan sta puntando con attenzione Nicolò Turco, attaccante classe 2004 del Salisburgo. Attualmente Turco è in forza al Liefering, nella Serie B austriaca, ma a giugno farà rientro al club di proprietà Red Bull.

Il suo profilo è interessante, soprattutto per i numeri mostrati con la primavera della Juventus. Infatti nella scorsa stagione i gol sono stati 13, conditi da 7 assist, in 27 presenze. Quest’anno il bottino non è comparabile con quello della scorsa annata (13 presenze, un gol e 3 assist), ma le qualità del giocatore sono ben visibili.

Così il Milan avrebbe deciso di provarci con la torre mancina (1,93 m di altezza), cercando di riportare l’ex talento bianconero in Italia. È chiaro che tanto dipenderà dalla volontà del Salisburgo di puntarci o meno, soprattutto dopo la parentesi nella seconda serie austriaca. Però il Milan guarda e aspetta.