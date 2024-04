Calciomercato Milan, accordo totale per la partenza: lascerà i rossoneri in estate

Pessime notizie in arrivo per il popolo rossonero, il top player lascerà il Milan al termine della stagione: l’annuncio.

Risveglio dal sapore amarissimo per l’intera tifoseria milanista, reduce da una sconfitta pesantissima per mano dei cugini interisti. Il Biscione, infatti, grazie alla vittoria del derby di ieri sera si è laureato campione d’Italia per la ventesima volta nella sua storia. Il traguardo ha consentito, inoltre, di raggiungere la prestigiosa seconda stella ancor prima del Diavolo: nell’ambiente milanista c’è grandissima delusione. In meno di una settimana, il Milan si è visto fuori dall’Europa League con la Roma che ha avuto la meglio e, soprattutto, è stato sconfitto per la sesta volta consecutiva dall’Inter.

I tifosi chiedono a gran voce un cambio di allenatore: il dito è puntato sulla discutibile gestione della gara di Stefano Pioli. Nell’ormai imminente sessione estiva di calciomercato ci saranno tantissimi sviluppi che determineranno il futuro della squadra rossonera; il primo nodo da sciogliere sarà proprio quello della guida tecnica. Solo in un secondo momento, sarà la volta della gestione della rosa e attenzione perché in merito arrivano notizie di fondamentale importanza: un campione del Milan, infatti, a fine stagione lascerà la squadra. Ennesima enorme delusione per il popolo meneghino, il suo addio peserà come un macigno.

Milan, Giroud saluterà: accordo totale in MLS

L’unico obiettivo da portare a termine dal Milan sarà difendere il secondo posto in campionato, allontanando le minacce della Juventus. Mancano cinque giornate alla conclusione della Serie A, che lascerà poi spazio alla rovente finestra di calciomercato. La dirigenza rossonera inizia a studiare i primi colpi, partendo dal ruolo di centravanti che sarà da riempire: Olivier Giroud, infatti, a fine stagione lascerà il Milan. Questa la notizia confermata da RMC Sport che racconta di un accordo totale tra il francese e il Los Angeles FC, squadra che da tempo ha bussato alla porta del campione del Mondo.

Il classe ’86 si trasferirà negli Stati Uniti a partire dal prossimo agosto. Nulla da fare, dunque, per il Milan che non è riuscito a trovare l’intesa per allungare il contratto di Giroud, in scadenza il 30 giugno. Questa è una perdita pesantissima per la formazione meneghina: la società dovrà sopperire al meglio con un profilo che non faccia rimpiangere il transalpino. D’altra parte non sarà semplice scovare un sostituto con le stesse doti tecniche e carismatiche dell’ex Chelsea, partenza molto influente per i rossoneri.