Calciomercato Milan, spunta un nuovo nome per l’attacco: gioca in Serie A

La dirigenza rossonera ha messo gli occhi su un calciatore di Serie A per l’attacco della prossima stagione: anche la Lazio sul calciatore.

Dopo la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, il Milan di Stefano Pioli tornerà in campo domani, alle ore 15:00, contro il Sassuolo: i rossoneri sono reduci da cinque vittorie consecutive nel Campionato di Serie A, che hanno permesso anche di scavalcare in classifica la Juventus, portandosi al secondo posto, a -14 dai cugini nerazzurri. Dopo una prima parte di stagione piuttosto altalenante, che ha visto i rossoneri uscire anche ai gironi di Champions League, l’inizio del 2024 è stato piuttosto positivo per il Milan, che ha una media punti vicina a quella dell’Inter di Simone Inzaghi, prossima ad alzare lo Scudetto.

La sfida contro i neroverdi di Ballardini non sarà di certo una passeggiata, considerato che il Sassuolo è a caccia di punti salvezza in queste ultime giornate di Campionato. Questa e la prossima giornata saranno decisive per le sorti del Campionato: in caso di sconfitta, infatti, i rossoneri dovranno stare attenti poi alla sfida contro l’Inter, quando i nerazzurri possono portare a casa la seconda stella.

Calciomercato, Milan già al lavoro: nuovo nome per l’attacco

Mentre la squadre rossonera si appresta a terminare nel migliore dei modi la stagione in corso, la dirigenza di Via Aldo Rossi è già al lavoro sul fronte del mercato, in particolare con Furlani e Moncada, confermati da Cardinale anche per la prossima stagione, insieme a Ibrahimovic. La dirigenza rossonera dovrà intervenire sul mercato in tutti i reparti della rosa, con particolare attenzione all’attacco: Giroud infatti a giugno lascerà Milano e il Milan sarà costretto a cercare una nuova prima punta. Intanto, nelle ultime ore al Milan è stato accostato un calciatore della Serie A, Riccardo Orsolini.

Come riportato dall’esperto di calciomercato Nicolò Schira tramite il proprio profilo X, infatti, l’esterno del Bologna piace sia al Milan che alla Lazio. Il calciatore ha un contratto con la squadra rossoblu fino al 2027, perciò la valutazione economica non è nemmeno bassa e il Bologna, vista l’ottima stagione, non se lo lascerà scappare per poco. Attualmente si è dunque solo in una fase di monitoraggio, anche perché Orsolini non è una prima punta e il Milan ha bisogno di un sostituto di Giroud. L’esterno azzurro può essere comunque un profilo interessante, da tener controllato in vista anche degli Europei.