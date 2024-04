Calciomercato, riscatto Saelemaekers: la richiesta del Bologna

Alexis Saelemaekers è uno dei protagonisti del Bologna, che starebbe pensando al riscatto: la richiesta alla società rossonera.

La scorsa estate, sul finire della sessione di mercato, Alexis Saelemaekers è stato ceduto dal Milan in prestito con diritto di riscatto al Bologna: la squadra rossoblu sta disputando un’ottima stagione, grazie alla qualità della rosa e al tecnico Thiago Motta, che sta svolgendo un ottimo lavoro. Il Bologna, infatti, si trova attualmente in quarta posizione nella classifica di Serie A, a -2 dalla Juventus. Al Dall’Ara, la squadra dell’ex centrocampista nerazzurro in questo girone di ritorno ha subito solamente due sconfitte, una con l’Inter capolista e l’altra contro il Milan, la seconda della classe.

Futuro Saelemaekers, cosa chiede il Bologna al Milan

Uno degli uomini simbolo della formazione rossoblu è sicuramente l’attaccante belga Alexis Saelemaekers, in prestito al Bologna dal Milan. Il numero 56 rossoblu ha trovato il suo secondo centro stagionale proprio nella giornata odierna, nel match contro la Salernitana. In questa stagione, è stato una pedina importante per Thiago Motta e lo ha dimostrato sicuramente con le sue prestazioni.

Saelemaekers è al Bologna con una forma del prestito con diritto di riscatto: la società rossonera avrebbe fissato il riscatto a dieci milioni di euro, ma la società rossoblu, come riportato da Tuttomercatoweb, è pronta a chiedere uno sconto per portare a termine l’operazione e completare il passaggio del giocatore.

A questo punto la palla passa in mano al Milan: nell’ultima stagione, il calciatore non aveva pienamente convinto la dirigenza rossonera e per questo si era deciso di cederlo in prestito, anche perché al Milan sarebbe stato dietro a Leao e Pulisic. Nelle prossime settimane le parti si incontreranno per decidere il futuro del calciatore, che in ottica Champions farebbe comodo al Bologna.