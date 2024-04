Calhanoglu provoca il Milan: il post social dopo lo Scudetto (FOTO)

Hakan Calhanoglu ha provocato il Milan con un post social pubblicato la termine della vittoria della sua Inter nel derby e lo Scudetto vinto.

Era l’uomo più discusso di questa sfida Hakan Calhanoglu. Il turco è inviso alla tifoseria milanista dopo il suo trasferimento dal Milan all’Inter del 2021. Adesso, il calciatore nerazzurro si è preso la sua soddisfazione con la vittoria del tricolore di stasera ottenuta proprio nel derby contro la sua ex squadra.

Il turco ha sfogato un po’ di frustrazione passata con un post social, in cui non ha fatto mancare un riferimento ai tanti insulti ricevuti doi seguito a quello indubbiamente definito da tutta la tifoseria rossonera come un “tradimento”.

Calhanoglu provoca l’Inter: il post

Nella grafica pubblicata dal centrocampista dell’Inter, si vede lui stesso dinanzi al Duomo di Milano con la coppa dello Scudetto fra le mani. Di sfondo, una folla che sembra essere un rimando piuttosto chiaro agli haters milanisti

I tifosi sostengono cartelli con scritte come “clown” o “traditore”. A questi insulti, c’è poi la risposta del calciatore stesso che ha scritto nel suo post:

Sempre calmo, sempre paziente, sempre concentrato e ora premiato. Forza Inter

Calhanoglu, quindi, non ha esitato nel togliersi i sassolini dalle scarpe. Probabilmente, questa iniziativa scatenerà però ancora di più l’ira dei tifosi milanisti contro di lui.