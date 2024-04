Camarda-Milan, nebbia fitta sul futuro: la notizia spiazza i tifosi

Nubi importanti sul rinnovo di Camarda. Ora la situazione è decisamente complicata per il giocatore rossonero.

Il Milan viaggia saldamente al secondo posto in Serie A, complice lo scivolone dell’ultimo mese della Juventus. Inoltre i rossoneri hanno ipotecato il discorso Champions League ed ora possono concentrarsi sul proprio cammino europeo. Infatti sollevare l’Europa League renderebbe la stagione rossonera memorabile e potrebbe confermare la posizione di Pioli. È vero che la dirigenza ha spinto il suo favore verso il tecnico del Milan, ma nel calcio non si può mai sapere. Dopodiché la programmazione della prossima stagione diventerà l’imperativo dei rossoneri. In particolare ci sarà da sostituire Olivier Giroud, dopo che l’attaccante ha confermato che migrerà verso la MLS.

Di conseguenza è importante anche vedere quale sarà il futuro di Francesco Camarda, baby prodigio delle giovanili rossonero. L’attaccante classe 2008 detiene già un record in Serie A, siccome è il giocatore più giovane ad aver mai esordito nel nostro massimo campionato. Inoltre Camarda ha stupito con la maglia della primavera rossonera e con quella dell’Under 17 Azzurra. Tuttavia la situazione del rinnovo del contratto dell’attaccante, il primo da professionista, è in stallo. Inoltre, nonostante si pensasse alla più classica della attese, le parti si stanno allontanando negli ultimi giorni. Tanto da far prevalere il pessimismo.

Rinnovo Camarda, filtra pessimismo

Il rinnovo di Francesco Camarda è uno dei temi più caldi per il futuro del Milan. È chiaro che il giovanissimo attaccante non possa essere considerato come uno dei top della prima squadra, ma la sensazione è che Camarda possa essere uno di quei giocatori da tenere in rosa per il futuro. Tuttavia le trattative per il rinnovo del classe 2008 si sono arenate, come confermato da Sky Sport. Infatti il baby prodigio ha tantissime offerte dai club più prestigiosi d’Europa ed altre dove potrebbe addirittura giocarsi le sue chance da titolare. Per questo motivo le sensazioni non sono positive.

La trattativa va avanti da diversi mesi, ma si pensava che il Milan stesse attendendo il compimento degli anni di Camarda per agevolare le operazioni. Tuttavia negli ultimi giorni è salita la preoccupazione per il rinnovo del contratto del classe 2008. Infatti le parti non sarebbero più vicine come diversi mesi fa ed ora le sensazioni sono negative.

Dunque il Milan rischia di perdere un asset importante per il suo futuro, anche guardando alla prima squadra. Infatti con l’addio di Giroud ci sarebbe forse stata qualche chance di vedere Camarda in Serie A. Eppure il cammino in rossonero del 2008 rischia di restare una suggestione e nulla di più.