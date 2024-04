Cardinale a Milano, svolta in arrivo: prossimo allenatore e non solo

Gerry Cardinale sarà a Milano. Il proprietario di Red Bird ha l’agenda piena di impegni per il futuro del Milan.

La stagione del Milan ha perso praticamente tutti i suoi stimoli dopo l’eliminazione dall’Europa League. Ora restano il derby di stasera e la sfida alla Juventus per cercare di tenere alta l’attenzione prima del triplice fischio della Serie A. Un triplice fischio che, con ogni probabilità, dovrebbe segnare anche un cambio di guida tecnica per i rossoneri. Infatti la permanenza di Pioli a Milanello era fortemente legata al cammino europeo del Diavolo, cammino interrotto dalla Roma di De Rossi. Non è un caso che Gerry Cardinale sarà a Milano nei prossimi giorni, come spiegato da La Gazzetta dello Sport: in agenda due appuntamenti importanti.

Il primo riguarda chiaramente la posizione di Pioli all’interno del futuro rossonero, mentre il tema stadio è molto acceso. In primo luogo Cardinale svolgerà diverse riunioni con gli uomini dell’area tecnica, quindi con Furlani, Ibrahimovic e Moncada per decidere una linea d’attacco comune per cercare un nuovo allenatore. Infatti da giovedì sera il Milan dovrebbe aver deciso di voltare pagina, facendo un passo oltre a Pioli. Inoltre Cardinale, sempre secondo La Gazzetta dello Sport, sarà nel capoluogo lombardo per parlare anche del delicatissimo tema stadio con le istituzioni.

Milan, Cardinale in azione

C’erano pochi dubbi sulle necessità del Milan di cambiare percorso tecnico, a maggior ragione dopo l’eliminazione dall’Europa League. Infatti sembra ormai chiaro che Pioli non siederà più sulla panchina del Diavolo dalla prossima stagione, quindi l’obiettivo è decidere chi sarà il nuovo allenatore. In particolare, secondo La Gazzetta dello Sport, Cardinale ha già incontrato Lopetegui ed il suo entourage, ragionando su un contratto pluriennale da 4 milioni di euro a stagione. Tuttavia c’è anche il West Ham sulle tracce dell’ex allenatore di Spagna, Real e Siviglia tra le altre. La seconda scelta resta Fonseca e sulla decisione tanto verrà aggiunto dall’esperienza di Ibrahimovic.

Inoltre Cardinale dovrebbe anche incontrare il sindaco di Milano Giuseppe Sala, chiaramente per trattare del tema stadio. È chiaro che il proprietario del fondo RedBird voglia vederci bene soprattutto in questo aspetto. Infatti le sue competenze lo rendono molto più importante in questo tipo di trattativa, piuttosto che in quelle che riguardano l’aspetto tecnico. Dopodiché Cardinale dovrebbe assistere al Derby della Madonnina, probabilmente il più infuocato che abbia mai visto. L’obiettivo del Diavolo è chiaramente uno: evitare di vedere l’Inter vincere lo Scudetto proprio in faccia ai rossoneri. Se così fosse, questo gruppo rossonero renderebbe memorabile la stagione 2023/24 per il motivo sbagliato.