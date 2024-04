Cardinale furioso, con Pioli sarà addio: quattro candidati per sostituirlo

Addio Pioli: Cardinale non ha preso bene l’eliminazione del Milan dall’Europa League. La dirigenza rossonera ha già pronti i nomi per sostituirlo la prossima stagione.

Niente semifinale di Europa League per il Milan, dopo lo 0-1 a sfavore a San Siro contro la Roma registrato durante l’andata dei quarti di finale, i rossoneri non riescono a ribaltare il risultato al ritorno concludendo così la propria esperienza nella competizione. Un’eliminazione che sicuramente nessuno voleva, anche perché tra gli obiettivi del Diavolo c’era quello di provare ad arrivare fino alla fine e sognare anche di vincere, per la prima volta nella storia, quella coppa. La delusione post Olimpico c’è ed è tanta ed inevitabilmente ha portato la dirigenza rossonera a fare un primo bilancio, che include anche il futuro di Stefano Pioli.

Il Milan però adesso non può permettersi di distrarsi anche in campionato, lunedì sera c’è il derby contro l’Inter da giocare e un secondo posto da mantenere, quindi l’amarezza di giovedì sera deve trasformarsi in rabbia agonistica da utilizzare in campo. Una cosa però sembra ormai certa, anche in caso di vittoria del derby, il Milan scriverà la parole fine sulla panchina di Pioli con 12 mesi d’anticipo sulla scadenza del suo contratto. A riportarlo è stata La Gazzetta dello Sport che ha rivelato anche quali potrebbero essere i nomi in lista per sostituirlo.

Addio Pioli: svelati i quattro sostituti in lista

Tra le priorità del Milan c’è quella di trovare un allenatore che sappia lavorare con i giovani, che sia ambizioso e soprattutto sia in linea con le idee di sostenibilità del club. Da diversi giorni sono un po’ i nomi che sono stati accostati alla panchina rossonera, sempre secondo la Gazzetta dello Sport in pole position però ci sono Julen Lopetegui, Paulo Fonseca, Christophe Galtier e Marcelo Gallardo.

Questi quattro nomi piacciono molto anche se la preferenza sembra essere indirizzata su Lopetegui, che ha colpito molto per la sua idea di gioco con la Spagna e con il Siviglia con cui ha vinto l’Europa League. La scelta finale però è sempre della dirigenza che conta della piena fiducia di Cardinale, rimasto deluso dalla prestazione fatta del Milan in entrambe le gare con i giallorossi.

A confermare la rottura definitiva tra Pioli ed il Milan è stato anche lo stesso Fabrizio Rom, giornalista, che attraverso un post su Instagram ha parlato di quello che saranno le sorti di Pioli al termine di questa stagione, di seguito le parole:

“I piani dell’AC Milan restano chiari mentre Stefano Pioli dovrebbe essere licenziato a giugno. Seguiranno incontri e passi formali nelle prossime settimane ma la posizione del club rimane invariata da mesi. L’AC Milan è già alla ricerca di un nuovo allenatore per sostituire Pioli al termine della stagione in corso”.

Insomma difficilmente le idee di Cardinale cambieranno, nel frattempo Pioli proverà sicuramente a fare del suo meglio in questo ultimo mese per concludere bene il suo percorso al Milan.