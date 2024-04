Cessione Milan, baby prodigio vicino all’addio: arriva la maxi proposta

Il Milan rischia di perdere una della sue promesse più interessanti. Infatti dalla Premier League sono pronti ad una maxi offerta.

Il finale di stagione del Milan è fisiologicamente toccato da ciò che succederà in Europa League. Dopo lo 0-1 rimediato a San Siro, sarà la sfida dell’Olimpico a decidere chi andrà in semifinale tra Diavolo e Roma. È normale che il focus sia sull’Europa, dato che in campionato la seconda posizione non appare al momento toccabile. Tuttavia è chiaro che l’attenzione rossonera non preveda solamente il campo in cima alla lista dei pensieri. Infatti la programmazione della prossima annata è nel suo momento più vivo, considerando come si debba passare dalla scelta dell’allenatore e del board societario.

Il secondo dei due punti è ormai fissato, dato che Cardinale ha deciso di mantenere l’assetto attuale per affrontare anche la prossima stagione. Dopodiché il discorso Pioli è aperto, nonostante le quotazioni del tecnico rossonero siano salite nelle ultime settimane. Tant’è che saranno le ultime uscite di questo anno a decidere quale sarà il destino della panchina del Diavolo. Inoltre c’è da dare uno sguardo importante al mercato, soprattutto nel reparto offensivo. Infatti Olivier Giroud non sarà nella rosa del prossimo Milan, dopo che ha deciso di volare verso gli States. Per questo motivo la complicata situazione di Camarda è importante per la dirigenza rossonera.

Camarda, il Milan non molla

La situazione di Franceso Camarda, attaccante classe 2008 della primavere del Milan, è quantomeno complicata. Infatti qualche mese fa il rinnovo del calciatore sembrava cosa fatta, ma nelle ultime settimane è cambiato più o meno tutto. Ora il baby prodigio del Diavolo non sembra così convinto di restare a Milano, considerando le lusinghe del Chelsea. Tuttavia, come raccontato da Gianluigi Longari, il Milan non intende mollare la sua presa. In particolare i rossoneri stanno continuando i contatti con il giocatore ed il suo entourage, con il fine di farlo restare a Milanello.

Tuttavia è chiaro che, per lo meno dal punto di vista finanziario, sarà difficile battere la concorrenza di una delle big della Premier League. Infatti il Chelsea ha messo nel mirino Camarda da qualche mese ed è pronto a spingere forte sul gas per portare il baby prodigio a Stamford Bridge. In particolare, sempre secondo Longari, il club di Londra sta preparando una maxi offerta da proporre a Camarda. Ora sta al Milan decidere come muoversi, magari passando da altri canali per convincere il giocatore. Anche perché, con l’uscita di Giroud verso gli States, Camarda può avere qualche possibilità anche in prima squadra, per non parlare dell’introduzione dell’Under 23 in Serie C.