Conte-Milan, indiscrezione a sorpresa: svelato il retroscena

In casa Milan continuano i rumors sul futuro della panchina e nel frattempo arrivano novità su Conte.

A Milanello il clima non è più così sereno come qualche settimana fa, complici la sconfitta nell’andata dei quarti di finale di Europa League e il pareggio di ieri in campionato. All’interno dell’ambiente rossonero ci si aspettava di tornare da Reggio Emilia con i 3 punti, in modo tale da riacquisire morale, mettere per quanto possibile pressione all’Inter e consolidare il secondo posto. La gara pirotecnica del Mapei Stadium invece, ha fatto riemergere la scarsa solidità difensiva del Milan e la mancanza di cattiveria sotto porta.

Sicuramente i rossoneri non si sono presentati con tutti i titolari in campo, ma ciò non rappresenta una scusante, soprattutto visto il livello dell’avversario che, sulla carta, era inferiore agli uomini di Pioli. Ora, al Diavolo, non resta che dare il massimo giovedì all’Olimpico, per cercare di ribaltare il discorso qualificazione per le semifinali di Europa League. Non riuscire ad accedere al turno successivo, significherebbe chiudere un’altra stagione senza trofei, il che potrebbe portare alla valutazione di un cambio sulla panchina milanista.

Milan, Conte apre le porte ma Furlani frena tutto

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, il giornalista Michele Criscitiello si è espresso in merito alla situazione di Antonio Conte e del suo possibile arrivo al Milan nella prossima stagione. Criscitiello ha infatti prima affermato: “Conte aveva un sogno: il Milan. La squadra gli piaceva, Ibra anche, la tifoseria tantissimo e la città manco a dirlo – per poi aggiungere: “Furlani, però, ha frenato“.

Il giornalista italiano ha poi proseguito elogiando Conte e scagliandosi contro la scelta del Milan di ripartire da Pioli che, secondo Criscitiello, ha finito il suo corso in rossonero. Il tecnico ex Fiorentina, è arrivato al Diavolo nel 2019 e nel corso degli anni nella panchina milanista ha sempre avuto numerosi estimatori ma anche detrattori. Sicuramente l’allenatore toscano è riuscito a risollevare le prestazioni della squadra, arrivando anche a vincere lo Scudetto nel 2022.

Nell’ultimo periodo però, soprattutto tra i tifosi, serpeggia la convinzione della necessità di avere un nuovo uomo al comando, un nuovo allenatore che sia in grado di far fare alla squadra e al club l’ultimo salto di qualità. In molti hanno pensato ad Antonio Conte, che negli anni ha ricevuto numerosi premi individuali grazie alla vittoria di diversi trofei, sia in Italia che all’estero.