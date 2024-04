Crisi Milan, interviene Scaroni: l’annuncio su Pioli

Paolo Scaroni parla dopo il derby perso contro l’Inter di Simone Inzaghi. Il presidente rossonero lancia un annuncio su Stefano Pioli.

Il morale in casa Milan è decisamente basso dopo l’ennesimo ko incassato contro i rivali storici dell’Inter. I rossoneri di mister Stefano Pioli hanno perso il loro sesto match stracittadino di fila nella giornata di lunedì, permettendo alla squadra nerazzurra di mettere le mani su una vittoria che valsa l’aritmetica dello Scudetto. Con l’ultima tegola rimediata contro l’Inter, il tecnico di Parma è diventato l’allenatore che ha perso più partite nella storia dei match di Milano: 10 sconfitte, tutte alla guida del club rossonero. Inoltre, lo stesso mister ex Lazio è diventato il primo tecnico rossonero a perdere 6 stracittadine milanesi di fila.

Mister Stefano Pioli sembra ormai avere ormai i giorni contati sulla panchina del Milan. Salvo colpi di scena, le parti si diranno addio al termine della stagione. Sul tecnico di Parma pesano diversi fattori: dall’eliminazione alla fase a gironi della Champions League fino ad arrivare all’ultimo tonfo nel derby di Milano. Del futuro di mister Pioli ha parlato proprio il presidente rossonero, Paolo Scaroni. Il patron del club si è mostrato deciso nelle sue ultime dichiarazioni.

L’annuncio di Scaroni su Pioli

Il presidente rossonero, Paolo Scaroni, è tornato a parlare dopo la brutta sconfitta patita nel derby di Milano. Il patron del club lombardo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine dell’evento organizzato da Il Foglio Sportivo a San Siro. Scaroni ha toccato alcune delle tematiche più bollenti in casa Milan, una di queste è legata all’allenatore (testuale MilanNews): “Pioli andrà via? No, non ve lo confermo. Il nostro allenatore è Pioli, in questo momento e fino alla fine della stagione sarà lui. Conto che Pioli ci faccia vincere le partite che vogliamo vincere per garantirci il secondo posto. Poi a fine stagione Pioli e la dirigenza faranno le valutazioni per il futuro. Vorrei evitare questo tema fino a fine stagione”.

Nel definire l’aspetto che più ha deluso nel corso di questa stagione, Scaroni non ha avuto dubbi: “Se mi giravo dietro di me a San Siro vedevo tutti gli infortunati della difesa e mi dicevo “ma guarda qua, sono qui con me e non in campo”. Questa è stata la delusione, gli infortuni”.

Sul derby: “San Siro l’altro ieri sera è stata una giornata pesante, difficile. Ci piacerebbe ogni tanto vincere con l’Inter, abbiamo perso troppe partite di fila. Ma la stagione non si è ancora conclusa: dobbiamo lottare per difendere il secondo posto. Ma considero la stagione buona, magari non ottima. Abbiamo avuto tanti infortuni e su questo c’è da fare delle riflessioni. Ma tutto sommato abbiamo passato anche questa. L’Inter ha meritato ampiamente di vincere il campionato. Mi complimento con l’inter, con Marotta e Antonello”.

Scaroni ha speso due parole anche per Paolo Maldini: “Non l’ho più sentito. Quando qualcuno guarda al suo passato con un certo tasso di acrimonia, vuol dire che non sta vivendo benissimo il presente. Mi auguro che questo non sia il caso di Maldini. Auguro a Maldini una vita personale ricca di soddisfazione”.