Dal Milan al Napoli in estate: De Laurentiis pronto ad affondare il colpo

Possibile trasferimento a sorpresa dal Milan al Napoli nella prossima sessione di calciomercato. I Partenopei vogliono portarlo in azzurro.

Questi primi mesi del 2024 sono stati senza dubbio positivi in casa Milan. I Rossoneri hanno trovato una continuità che mancava da tempo e con una media Scudetto si sono presi il secondo posto in classifica, consolidandolo giornata dopo giornata, e hanno poi continuato il percorso in Europa League, raggiungendo i quarti di finale dove sarà derby italiano con la Roma di Daniele De Rossi. Con il passare delle settimane anche l’umore attorno alla figura di Stefano Pioli è cambiato.

Il tecnico parmense ha pian piano messo a tacere le critiche, rendendo la sua permanenza anche nella prossima stagione molto più probabile. Pochi mesi fa l’avventura di Pioli in rossonero sembrava ormai giunta ai titoli di coda, con la separazione a fine stagione che appariva soltanto una formalità. Ora, però, tutto sembra essere cambiato e le sue quotazioni sono decisamente risalite, anche se il futuro potrebbe cambiare ancora.

È chiaro che i prossimi mesi saranno cruciali e la sensazione è che il cammino in Europa League possa risultare decisivo per quello che sarà l’effettivo futuro di Pioli. Al momento, come detto, la permanenza sembra più probabile, ma nulla è deciso, anche se in ogni caso nel futuro di Pioli potrebbe esserci la Serie A. In caso di addio al Milan, infatti, potrebbe esserci pronto il Napoli, alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione.

Pioli via dal Milan? ADL alla finestra in caso di addio

A differenza del Milan, sembra esserci decisamente maggiore chiarezza in casa Napoli: a fine stagione, infatti, Francesco Calzona terminerà il suo incarico, con gli ormai uscenti campioni d’Italia che si muoveranno per cercare un sostituto. Secondo quanto riportato da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, in pole position per la panchina degli Azzurri ci sarebbe Vincenzo Italiano, con Aurelio De Laurentiis che farebbe però un tentativo per Pioli in caso di addio al Milan.

Il presidente dei Partenopei segue, dunque, molto interessato il cammino del Milan ed è pronto ad affondare il colpo su Pioli se la sua avventura in rossonero dovesse terminare. Se, quindi, al momento Pioli non sa con certezza se la prossima stagione siederà ancora sulla panchina del Milan, sa quasi certamente che il suo futuro sarò in ogni caso in Serie A, magari proprio all’ombra del Vesuvio.