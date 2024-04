Dal Milan al Napoli, trasferimento a sorpresa: accordo biennale

Possibile sorpresa a partire dalla prossima stagione: ci sarebbe in programma un accordo biennale per vederlo passare dal Milan al Napoli.

Un’altra notizia scuote il club di Milanello: potrebbe esserci un possibile trasferimento con un accordo di due anni dal Milan al Napoli a fine stagione. Ore calde per i rossoneri dopo la sconfitta all’Olimpico e la conseguente uscita dall’Europa League per mano della Roma. Il sogno di arrivare a Dublino e vincere il trofeo si è infranto ai quarti suscitando anche qualche polemica da parte dei tifosi che, ora come ora, vedono la loro stagione concludersi senza nessun obiettivo portato a termine. Resta solo il campionato in cui è d’obbligo, a questo punto, mantenere il secondo posto.

Proprio nella prossima giornata il Milan sarà di scena nel derby contro l’Inter che, in caso di 3 punti, si aggiudicherebbe il suo ventesimo scudetto. I rossoneri sperano di evitare che ciò accada nella stracittadina ma soprattutto sperano di poter vendicare il 5-1 subito nella gara di andata. Non sarà di certo il derby ad eliminare la delusione dei supporter per quanto riguarda questa stagione e, intanto, arrivano notizie su un possibile trasferimento dal Milan al Napoli di un rossonero. Per lui si parla di un accordo biennale.

Pioli dal Milan al Napoli: possibile accordo biennale

Stefano Pioli potrebbe lasciare il Milan per passare al Napoli in vista della stagione 2024/2025. Secondo quanto riportato da La Stampa, ci sarebbero stati dei primi contatti per discutere del contratto: si parla di un accordo biennale. Il tecnico emiliano, dunque, potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio per poter rilanciare il Napoli dopo una stagione deludente. Pioli ha la scadenza del suo contratto a giugno 2025 ma la sua permanenza in rossonero ora è davvero in bilico dopo l’eliminazione dall’Europa League. Tra qualche settimana si potrà capire di più sul suo futuro.

Se Stefano Pioli dovesse passare dal Milan al Napoli, il club rossonero dovrebbe trovare al più presto un sostituto. Molti sono i nomi sulla lista dei papabili nuovi allenatori per il prossimo anno. Così come per la società di De Laurentiis, anche il Milan sogna Antonio Conte sulla propria panchina: il tecnico pugliese sarebbe un ottimo investimento per tornare a lottare in maniera decisa per il tricolore e puntare alla conquista del ventesimo scudetto. Tra gli altri nomi spicca anche quello di Thiago Motta, corteggiato da molte squadre italiane. L’allenatore del Bologna, infatti, sarebbe in linea con la filosofia del club rossonero.