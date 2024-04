Dalla Francia, nome a sorpresa per la panchina del Milan: l’indiscrezione

In casa Milan è già partito il toto nomi per il prossimo allenatore. Dalla Francia spuntano rumors che vedono il tecnico accostato ai rossoneri.

Come preannunciato già prima del doppio confronto con la Roma, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan dipendeva dal cammino in Europa League. Alzare il trofeo o, magari, raggiungere la finale di Dublino erano gli unici scenari che avrebbero fatto da scialuppa di salvataggio per il tecnico. Tra Pioli e il prosieguo dell’avventura a Milano si è intromessa la squadra di De Rossi, che con una doppia prova magistrale ha eliminato gli avversari.

E ora, inevitabilmente, le strade dell’allenatore emiliano e del Milan si separeranno. Una storia che, anche sorprendentemente, ha vissuto picchi di amore e simbiosi con l’ambiente incredibili. Dopo quasi cinque anni, la panchina del Diavolo avrà un nuovo proprietario.

Queste settimane che conducono al termine del campionato, lasso di tempo in cui Leao e soci dovranno quanto meno salvare la faccia, saranno settimane di riflessione in Via Aldo Rossi.È già partito il casting per definire chi succederà a Pioli. Al momento i nomi più gettonati sembrano quelli di Julian Lopetegui e Paulo Fonseca, ma un altro tecnico potrebbe aggiungersi.

Milan, non solo Lopetegui e Fonseca: il nome dalla Francia

Come riporta “L’Equipe”, i vertici rossoneri avrebbero inserito nella lista Christophe Galtier. Secondo il quotidiano transalpino, durante la prossima settimana l’ex Paris Saint Germain potrebbe incontrare la società meneghina. Malgrado sia attualmente legato all’Al-Duhail con un contratto fino al giugno 2025, l’allenatore francese è ben disposto a fare ritorno in Europa.

Negli ultimi mesi il Marsiglia aveva avanzato una proposta al tecnico, ma senza risultato. Il corteggiamento del Milan potrebbe stuzzicare l’interesse di Galtier, che potrebbe rilanciarsi nel vecchio continente dopo l’ultima esperienza non eclatante con i parigini.

A giocare a favore del marsigliese sarebbero inoltre l’ottima conoscenza di Mike Maignan e Rafael Leao. I due sono cresciuti e hanno spiccato il volo nel periodo vissuto agli ordini di Galtier al Lille, con cui l’estremo difensore vinse una Ligue 1 nella stagione 2020/2021. Inoltre l’allenatore conosce molto bene il padre di Theo Hernandez, oltre ad un buono rapporto con Zlatan Ibrahimovic e, aspetto da non sottovalutare, un buon livello di lingua italiana.

Anche in base al presunto colloquio previsto durante la prossima settimana, Cardinale si farà un’idea più chiara sul da farsi. Non è da escludere che, dopo aver salutato e ringraziato Pioli, il nome del nuovo condottiero venga immediatamente annunciato per dare inizio ad un nuovo capitolo della storia rossonera.