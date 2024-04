Delusione Milan dopo il Derby d’Europa: la mossa di Cardinale

Il Milan non ha giocato la partita che avrebbe voluto giocare e Cardinale non è affatto felice del risultato ottenuto.

Il primo scontro lo conquista la Roma e il Milan soccombe sotto l’estrema organizzazione tattica di De Rossi che ha portato bene alla squadra giallorossa. Questa volta il Milan ne esce sconfitto e nella gara di ritorno sarà obbligata a giocare una partita molto attenta senza subire reti. Il risultato tuttavia porta amarezza con sé per via degli episodi e di un gol divorato da Giroud e la sensazione che si potesse fare di più c’è. La dirigenza rossonera, soprattutto, non è felice del risultato.

Ieri sera a San Siro erano presenti tutti, da Ibrahimovic al numero uno di RedBird Cardinale passando per Furlani e Moncada. La dirigenza aveva l’Europa League, chiaramente, come obiettivo principale per questa stagione dopo l’eliminazione dalla Champions League ed ora uscire per mano della Roma, ai quarti di finale, sarebbe un colpo non indifferente anche per Cardinale che invece lo scontro lo fa fuori dal campo con l’altra dirigenza americana dei Friedkin. Dunque il Milan non vuole lasciarsi scappare questa competizione e Cardinale, nel frattempo, è al lavoro per il futuro.

Cardinale pronto a cambiare i vertici

Il patron di RedBird e proprietario del Milan è pronto a delle modifiche in dirigenza. Con Ibrahimovic si prepara a diversi cambi per il futuro.

Un risultato che fa male al Milan soprattutto dopo la striscia di sette vittorie di fila, interrotta ora dalla sconfitta con la Roma, e soprattutto perchè l’Europa League è una competizione alla portata dei rossoneri. Provare a vincerla non è utopistico ma ora la strada è leggermente in salita.

Gerry Cardinale difatti non è felice del risultato. Non è felice di uscire dall’Europa League per mano della Roma, e per mano di un’altra società americana, e non sarà neanche felice quando lo Scudetto dell’Inter, con molta probabilità, arriverà nel Derby della Madonnina. Insomma, una serie di eventi che al Milan non piace.

Così il proprietario del Milan vuole cambiare il futuro del club assieme a Ibrahimovic per la prossima stagione. Ecco che La Gazzetta dello Sport ci fa sapere che Cardinale presto incontrerà Damien Comolli. La figura che forse vedremo all’interno della dirigenza del Milan nel futuro. L’attuale presidente del Tolosa presto potrebbe lasciare il club francese per andare a Milano così da lasciare a Furlani un altro incarico ma lontano dal Milan e sempre dentro RedBird.