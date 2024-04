Derby, coreografia Curva Sud: svelato il significato

Il derby della Madonnina come sempre ha portato coreografie pazzesche da parte della tifoseria di casa, in un momento particolare per il Milan i tifosi rossoneri ci hanno tenuto a diventare anch’essi protagonisti.

Il derby di questa sera ha emanato un verdetto: l’Inter è campione d’Italia. I tifosi rossoneri però continuano a vincere sugli spalti e per il derby hanno preparato come spesso accade delle apposite coreografie contro i cugini. Il derby spesso regala gioie e questa sera il Diavolo ha provato a tardare le festa del biscione ma invano.

I ragazzi di Stefano Pioli hanno provato in tutti i modi a far concludere la partita quanto meno sul pareggio ma la sconfitta è parsa inevitabile, i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo un campionato oggi vinto con merito. Nonostante questo merito, uno striscione apparso in quel di San Siro ci ha tenuto a precisare che per i tifosi rossoneri la seconda stella non arriva oggi e i trofei non sono 20 ma 19. La curva ha fatto un chiaro riferimento allo scudetto assegnato all’Inter nel 2006.

Una cameriera con dei roditori, la coreografia della Sud accoglie l’Inter nel derby

La coreografia del Milan che ha accolto l’Inter prima di entrare in campo ha avuto un significato ben preciso. Vi è una cameriera con dei ratti che portano le due stelle, ora raggiunte dai nerazzurri, e un altro ratto sotto con lo scudetto numero 20 della storia del biscione.

Vicino è stata aggiunta una frase: nothing changes, ovvero niente cambia. I tifosi alludevano al fatto che le vittorie della compagine nerazzura non fossero nel rispetto delle regole.