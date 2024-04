Derby di mercato per Buongiorno: il Torino fissa il prezzo

Inter e Milan presto si affronteranno anche per il calciomercato. Buongiorno è un obiettivo comune e il Torino ha fissato il prezzo.

Domani sera, alle ore 20:45, a San Siro andrà in scena il tanto atteso Derby di Milano tra Milan e Inter. Le due squadre lottano per obiettivi diversi e in campo domani sera la partita vedrà due squadre con scopi diametralmente opposti. I nerazzurri vorranno conquistare la seconda stella in casa del Milan, i rossoneri vorranno invece evitare questo non bellissimo scenario cercando una vittoria.

Il Derby però non si ferma solo al rettangolo verde. Difatti le due squadre, in ambito calciomercato, hanno un obiettivo in comune e si tratta del difensore del Torino Alessandro Buongiorno. Il Milan lo segue già da tempo e l’interessamento è reale per lui. In estate potrebbe avviarsi un’asta per lui tra le due milanesi e il Torino, intanto, non rimane fermo a guardare e fissa il prezzo per il proprio difensore.

Buongiorno, il prezzo del Torino

Milan e Inter presto daranno vita ad un altro dei tanti Derby di mercato tra le due squadre. Questa volta si tratta del giovane difensore italiano del toro.

Alessandro Buongiorno non è una novità in Serie A ed è ormai un top della nostra massima serie italiana nel suo ruolo. Il 24enne difatti sognerebbe il grande salto in un big club e in Italia ecco che Milan e Inter sono pronte a farsi avanti per lui.

Il Milan è interessato già dalla scorsa stagione e sarebbe un ottimo rinforzo per il Milan del futuro in difesa. Tuttavia c’è da capire quello che il toro vorrebbe fare con il proprio difensore. I granata difatti non vogliono farsi scappare l’occasione ed è stato fissato il prezzo per Buongiorno.

Il giocatore, secondo Tuttosport, potrà partire dai 40 milioni di euro in su, prezzo non indifferente. Si tratta di una valutazione non banale ed è chiaro che Cairo voglia monetizzare al massimo con un occasione del genere tra le mani. Dunque Milan e Inter, molto probabilmente, già in estate potranno duellare per poter acquisire il giocatore 24enne.

In questa stagione il difensore granata ha messo a segno anche tre reti e un assist e solo alcuni infortuni lo hanno tenuto fuori dal campo per un totale di nove giornate. Il difensore italiano dunque potrà presto arrivare ad un top club italiano ma dovrà solamente scoprire la posizione sulla mappa di quest’ultima con Milano come destinazione preferenziale con molta probabilità.