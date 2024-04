Esonero Pioli, la società ha già deciso: il tecnico è stato già avvisato

Clamorosa indiscrezione lanciata da La Repubblica sul futuro del tecnico rossonero e del Milan. Ecco la decisione della società.

Cinque anni. Un cinquennio che ha riportato il Milan perlomeno a competere sia in Italia che in Europa da vero protagonista. Prima di Pioli solo buio attorno alle speranze del futuro rossonero, poi prima lo spiraglio e poi il bagliore scudetto.

Stefano Pioli ha fatto la storia del club rossonero e non era semplice. Non era semplice riportare una squadra di giovani ragazzi in Champions League. Così come non lo era trasformare questi ragazzi da giovani promesse a campioni collaudati. Pioli ha rianimato il cuore rossonero quando l’encefalogramma era piatto, l’ha riportato a godere di tanta salute.

Ora, dopo cinque lunghi anni, il Diavolo si ritrova con uno scudetto in più in bacheca e con tante certezze e basi solide su cui fare affidamento lungo il suo cammino futuro. Dai piani alti di Casa Milan arriva una decisione inequivocabile.

Stefano Pioli lascerà il Milan al termine della stagione. Il tecnico è già stato avvisato

Lo riporta con un’indiscrezione La Repubblica, confermando come Stefano Pioli dopo cinque anni lascerà il Milan e Milanello. La decisione della dirigenza è frutto sicuramente dell’uscita di scena dall’Europa League contro la Roma ma non solo. Una scelta ponderata e meditata durante tutti questi mesi.

Il tecnico emiliano ha dato tanto al Milan, così come questa società ha dato tanto a lui. Red Bird mette la parola ‘fine’ all’era Pioli, pronto a guardare oltre verso una strada di continua crescita sportiva e societaria.

Così come con Maldini, l’addio di Pioli sarà comunque molto doloroso sebbene probabilmente necessario. Vero fautore di una rinascita per certi versi inaspettata per come è avvenuta nel tempo. Di Pioli oltre al lavoro silenzioso e minuzioso che puntualmente ha svolto nel corso di tutti questi anni, c’è il suo ‘bon ton’ da sottolineare, anche in momenti di accesa critica nei suoi confronti.

La vita dell’allenatore è questa, ne è sempre stato consapevole e l’ha sempre dichiarato. Ora sulle tracce del tecnico c’è già il Napoli di Aurelio De Laurentiis, che voglioso di rivalsa per una stagione molto deludente è pronto a mettere sotto contratto Pioli, gran comandante di brigata soprattutto in mezzo alle difficoltà.

Per un Napoli lontano dalla zona Champions e che dovrà mangiare filo spinato, in terra campana l’allenatore rossonero potrebbe ritrovare una nuova sfida stimolante.