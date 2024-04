Estasi Milan, Pioli entra nella storia: non succedeva da 18 anni

Stefano Pioli è entrato nella storia del Milan. Il tecnico emiliano ha fatto accadere qualcosa che non si vedeva da 18 anni nella gara di oggi.

La sfida tra Milan e Lecce ha fatto entrate nella storia del club rossonero il tecnico Pioli. Il Diavolo ha vinto con un secco 3-0 l’anticipo del sabato delle ore 15. In un San Siro quasi al completo, il Milan ha consolidato ancora di più il secondo posto grazie alle reti di Pulisic e Giroud nel primo tempo e di Leao nella ripresa. Un match dominato dai rossoneri che, quasi allo scadere della prima frazione di gioco, si sono ritrovati anche con l’uomo in più a causa dell’espulsione di Krstovic. Il cartellino rosso all’attaccante del Lecce ha consentito ai rossoneri di gestire tranquillamente tutto il secondo tempo.

Milan-Lecce è stato un test importante per la squadra di Pioli in vista dell’andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. La vittoria ottenuta oggi darà di sicuro una nuova carica per la gara di giovedì. Ma non solo, il risultato positivo contro i pugliesi ha permesso all’allenatore rossonero di entrare nella storia del club raggiungendo un traguardo che mancava da ben 18 anni.

Milan, Pioli entra nella storia del club: 7 vittorie di fila dopo tanti anni

Stefano Pioli è nella storia del Milan: la vittoria per 3-0 sul Lecce è diventata la settima consecutiva tra campionato e coppa europea. Un traguardo del genere non avveniva dal lontano 2006 quando sulla panchina dei rossoneri sedeva Carlo Ancelotti. L’allenatore emiliano è riuscito dopo 18 anni a far accadere tutto ciò. Il Milan, infatti, ha battuto in ordine Lazio, Slavia Praga (andata e ritorno), Empoli, Verona, Fiorentina e Lecce.

Pioli, in queste 7 gare disputate tra Serie A ed Europa League, si è imposto anche con un buon gioco. I rossoneri, infatti, hanno messo a segno ben 17 gol e ne hanno subiti solo 5 mantenendo la porta inviolata per tre volte. Il Milan è in un ottimo stato di grazia che gli ha concesso di avvicinarsi e superare la Juve fino ad arrivare ad un distacco momentaneo di nove punti con i bianconeri che hanno una gara in meno.

L’obiettivo dei rossoneri è quello di tardare il più possibile la vittoria matematica dello scudetto dell’Inter. C’è, però, un altro obiettivo da portare a termine: provare a vincere l’Europa League e tornare al trionfo a livello internazionale. Continuando di questo passo Pioli potrebbe entrare ancora di più nella storia del Milan.