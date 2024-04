Europa League, Pioli ha un problema in più: verso Milan Roma

Il Milan si prepara ad affrontare il quarto di finale di Europa League contro la Roma, c’è un fattore che preoccupa Stefano Pioli ed i rossoneri

Questa sera alle ore 21:00 allo Stadio San Siro si affronteranno Milan e Roma nel primo atto dei quarti di finale di Europa League. Un derby tutto italiano che consentirà ad almeno una compagine di Serie A di accedere alle semifinali della competizione europea, un elemento che agevola la Serie A nella conquista del quinto posto valido per la prossima Champions League. Nel mentre l’Atalanta di Gian Piero Gasperini proverà a fare l’impresa contro il Liverpool, considerata la favorita assoluta per la vittoria finale.

Presentando la sfida il tecnico dei rossoneri ha ribadito come i giallorossi sotto la guida di De Rossi abbiano perso una sola partita contro l’Inter, per questo pensare di chiudere il match già nei primi 90 minuti è praticamente impossibile. D’altro canto il Diavolo può contare su un buon momento di forma e sull’abitudine a giocare la gara di andata tra le mura amiche (così come avvenuto con Slavia Praga e Rennes). Uno dei fattori che mette qualche preoccupazione al Milan è quello legato al direttore di gara: Clement Turpin

Il direttore di gara preoccupa il Milan: nessuna vittoria con lui

A dirigere l’incontro sarà Clement Turpin, arbitro francese classe 1982, che in campo internazionale ha diretto una delle sfide più importanti della storia recente del Milan. Stiamo parlando del derby in semifinale di Champions League giocato contro l’Inter il 16 maggio 2023, nella fattispecie ha quindi diretto la partita di ritorno terminata 1-0 in favore della squadra di Simone Inzaghi grazie alla rete di Lautaro Martinez. Un incontro che ha spedito i nerazzurri alla finale di Istanbul persa poi 1-0 con il Manchester City di Pep Guardiola

Non solo questo ricordo nefasto, con il fischietto transalpino, infatti i rossoneri non hanno mai vinto: nei quattro precedenti sono arrivati due pareggi e due sconfitte. Diverso il discorso per quanto riguarda invece la Roma. Quando Turpin ha incontrato i capitolini in ambito europeo ne sono usciti due successi giallorossi ed una sconfitta.

Ovviamente non si tratta di un alibi, semplicemente un dato che potrebbe mettere qualche ansia in più ai tifosi milanisti. Il direttore di gara verosimilmente sarà chiamato ad arbitrare una sfida piuttosto delicata, con animi caldi che potrebbero degenerare da un momento all’altro.