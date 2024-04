Festa Scudetto, Calhanoglu punzecchia il Milan: avete sentito?

Continua a crescere il clima derby a Milano, in programma lunedì 22 aprile. Calhanoglu ricorda i festeggiamenti rossoneri.

In casa Milan le prossime partite sono di vitale importanza. La prima è la sfida di domenica alle 15:00 a Reggio Emilia contro il Sassuolo, valida per la 32esima giornata di Serie A. Vincendo, la squadra di Pioli confermerebbe il secondo posto in campionato e soprattutto arriverebbe di slancio al ritorno dei quarti di finale di Europa League. Giovedì 18 aprile infatti, alle ore 21:00, ci sarà il remake della sfida vista ieri a San Siro tra Milan e Roma. Le due squadre italiane, che si sfideranno all’Olimpico, hanno il dovere di cercare il passaggio del turno in modo da poter aggiungere almeno un trofeo in bacheca.

Subito dopo l’impegno di coppa, il Diavolo affronterà i cugini dell’Inter in Serie A, nel big match della 33esima giornata del nostro campionato. Il derby della Madonnina, programmato per lunedì 22 aprile, rappresenta uno snodo fondamentale per i giocatori, ma soprattutto per i tifosi delle due squadre. I nerazzurri vogliono la vittoria per mettere la parola fine alla corsa Scudetto e cucire la seconda stella sul petto prima dei cugini. Al contrario, i rossoneri devono cercare i 3 punti per rimandare la festa dell’Inter e per tornare alla vittoria in un derby, che manca dal 3 settembre 2022.

Calhanoglu e l’eventuale festa Scudetto: “I festeggiamenti siano tranquilli”

Come riportato da Sport Mediaset, il centrocampista turco dell’Inter Hakan Calhanoglu, si è espresso in merito all’eventualità che vedrebbe la sua squadra trionfare in campionato nel giorno del derby milanese: “Se dovessimo vincere il campionato contro il Milan sarebbe pazzesco“. Il calciatore ex Milan ha poi predicato calma in vista della sfida stracittadina: “Sarà un match durissimo ma spero più che altro sia una partita bella e corretta” – per poi parlare dei possibili festeggiamenti: “E che eventualmente i festeggiamenti siano tranquilli perché mi ricordo come avevano festeggiato i rossoneri in passato e quindi voglio stare calmo”.

Il turco ha dunque approfittato per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, parlando probabilmente del gesto di Ibrahimovic in occasione della festa Scudetto rossonera del 2022. L’ex attaccante svedese aveva infatti chiesto ai propri tifosi di mandare un messaggio a Calhanoglu, scatenando diversi cori contro il calciatore turco. La motivazione è stato il passaggio, nella stagione 2021, dai rossoneri al club di Viale della Liberazione a parametro zero.

Ci aspetta dunque un derby intenso, duro e caldo, non solo in campo ma anche sugli spalti.