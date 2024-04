Futuro Calabria, richiesta altissima per il rinnovo: la risposta del Milan

Tra i vari scenari del calciomercato rossonero spicca la situazione di Calabria. Il club tratta il rinnovo, ma la richiesta è molto alta.

Con l’avvicinarsi della sessione estiva del calciomercato, l’attenzione si concentra sui molteplici aspetti che caratterizzano il futuro del Milan. Tra le questioni più rilevanti, spiccano i rinnovi contrattuali, un tassello fondamentale nella strategia di consolidamento e rafforzamento della squadra. Mentre la stagione calcistica volge al termine, le trattative si intensificano, delineando scenari cruciali per il club rossonero.

Tra questi, spicca lo scenario che riguarda Davide Calabria, che ha un contratto in scadenza nel 2025. Sembra esserci intesa tra le parti per il rinnovo, ma non per quanto riguarda la questione economica, dove le richieste del giocatore sembrano tutt’altro che fattibili.

Milan, rinnovo Calabria: il giocatore chiede il doppio. La risposta del club

C’è aria di rinnovi in casa Milan. In tale contesto, questioni annose riguardano la situazione del capitano rossonero, Davide Calabria. Nato e cresciuto calcisticamente nell’ambiente rossonero, Calabria dalle giovanili del Milan è arrivato ad indossare la fascia di capitano del Diavolo. Ciò significa che il legame tra il giocatore e il club è solido e felice.

Un legame che, però, per rinsaldarsi, ha la necessità di essere anche duraturo. Per questo motivo il caso del rinnovo di Calabria è molto delicato. Secondo quanto riportato da Daniele Longo, infatti, il club è impegnato nel trattare per il rinnovo del contratto del terzino rossonero, che scadrà nel 2025. Calabria è desideroso di prolungare la sua permanenza con la maglia rossonera, ma al momento non c’è accordo tra le parti dal punto di vista economico. Il giocatore, infatti, avrebbe avanzato una richiesta salariale che si avvicina quasi al doppio dell’attuale retribuzione.

Per questo motivo, il club starebbe trattando per cercare di giungere ad un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Il Milan è al lavoro per cercare di trattenere il giocatore. Tuttavia, le cifre chieste da Calabria sembrano essere al di fuori dei radar rossoneri, dunque bisognerà discuterne ancora.

Il rinnovo di Calabria si affianca a quelli di Theo Hernandez e di Maignan, con contratti in scadenza nel 2026. Giocatori importanti per l’11 rossonero, che il club cercherà di trattenere a meno che non ci siano volontà diverse da parte degli stessi. Sarà comunque necessario attendere la fine della stagione per riprendere in considerazione questo delicato argomento che riguarda il capitano rossonero.