“Ha perso”: Milan, il giudizio inappellabile su Pioli

Il Milan vede volgere al termine una stagione parecchio deludente. Presto ci sarà un cambio di rotta e le critiche a Pioli non finiscono.

Domani sera il Milan affronterà la sua storica avversaria nella stracittadina milanese. Il futuro di Stefano Pioli intanto sembra essere già scritto ma la partita di domani sera, contro l’Inter, ha comunque un significato importante e il tecnico rossonero vuole portare a casa i tre punti evitando un’altra disfatta Derby. Basterà una vittoria ai nerazzurri ed ecco che i cugini potranno festeggiare davanti agli occhi dei rossoneri, proprio a San Siro.

Dunque Pioli vorrà salvare il salvabile, cercando di allungare di qualche giorno l’attesa degli interisti. Intanto il Milan sonda il terreno per quello che dovrà accadere in estate. Ci sarà un cambio in panchina dato che le ultime uscite del Milan di Pioli non sono affatto piaciute.

Le critiche rivolte al tecnico difatti sono ancora tante e questa volta c’è anche il noto giornalista di Sky Sport, Giancarlo Padovan, a esprimere il suo personale pensiero su Pioli e sul suo operato.

La critica al tecnico rossonero

L’eliminazione dall’Europa League è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il tecnico emiliano ora è ai titoli di coda col Milan e le critiche non sono poche nei suoi confronti dopo le ultime uscite.

Questo Milan ha deluso e Stefano Pioli sembra non avere più le redini del suo Diavolo. Ad affermarlo è stato anche Giancarlo Padovan, a Sky Sport. Le sue parole sul tecnico:

Pioli ha perso il controllo della squadra e dello spogliatoio e le ultime partite lo hanno dimostrato ampiamente. È un comandante che dà degli ordini che però non vengono recepiti. È finita la storia perché non c’è più rapporto con i giocatori e perché i risultati sono stati pessimi.

Così esordisce il giornalista italiano che poi mette in risalto gli obiettivi raggiunti dal tecnico definendoli, a suo parere, sopravvalutati e aiutati da una combinazione di fattori esterni alla squadra:

Vero che ha vinto uno scudetto, ma l’anno scorso è arrivato quinto ed andato in Champions solo grazie alla penalizzazione della Juventus. Alla fine ha vinto solo uno scudetto, ha perso tutti gli ultimi derby e ora il Milan non ha più gioco. E poi Pioli è un allenatore fortemente contestato dai tifosi. Se sommi tutte queste cose, è chiaro arrivare all’addio a fine stagione.

Così conclude Padovan che ritiene poi giusto l’addio tra le due parti per via di uno scarso feeling dell’allenatore emiliano.