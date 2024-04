Il Giudice Sportivo punisce il Milan: che mazzata per i rossoneri

Brutte notizie per il Milan, arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo le espulsioni ottenute dai giocatori rossoneri durante il derby.

Come ci si aspettava quello di ieri sera è stato sicuramente uno dei derby più infuocati degli ultimi anni, che si è concluso con la vittoria dell’Inter. Il Milan per la sesta volta consecutiva non è riuscito a vincere contro i nerazzurri, nonostante la rete di Tomori che aveva fatto sperare nella riapertura del match. L’1-2 ha consentito alla squadra di Inzaghi di conquistare il ventesimo Scudetto della propria storia, ma come ogni partita importante che si rispetti con sé ha portato anche tanto nervosismo.

Milan-Inter: arriva la decisione del giudice sportivo

Questa mattina è infatti arrivato il verdetto del giudice sportivo in seguito alle espulsioni di Dumfries, Theo Hernandez e Calabria avvenuto nei minuti finali della partita.

Il giudice sportivo ha optato per lo stesso metro di giudizio per Theo Hernandez e Dumfires, entrambi i giocatori sono stati squalificati per una giornata: “per avere, al 48° del secondo tempo, a giuoco fermo, afferrato all’altezza del collo un calciatore della squadra avversaria strattonandolo“. Per quanto riguarda invece il capitano rossonero, saranno due le giornate di squalifica: “per avere, al 51° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito al volto un calciatore della squadra avversaria”. As essere punito è stato anche Tomori il quale sconterà anche lui una giornata di squalifica.