Il Milan è pronto a blindarlo: rinnovo imminente

Il Milan si prepara a blindare uno dei suoi top player. La società rossonera è pronta a rinnovargli il contratto.

Prosegue senza freni il periodo idilliaco del Milan di mister Stefano Pioli. I rossoneri viaggiano come un treno a tutta velocità e lo confermano le sette vittorie consecutive inanellate, l’ultima è arrivata in casa contro il Lecce. La formazione lombarda ha dettato legge sul rettangolo verde di San Siro, rifilando alla squadra salentina una severa lezione che si è tramutata in un netto 3-0. Il successo ai danni dei giallorossi, quinto di fila in Serie A, ha dato al Milan maggiori sicurezze sia sul piano del gioco che in termini di classifica. I rossoneri, di fatto, restano saldamente al secondo posto, mantenendo la distanza di sei lunghezze dalla Juventus, terza.

La vittoria col Lecce consente al Milan di proiettarsi con fiducia e autorevolezza verso il primo round dei quarti di Europa League contro la Roma di Daniele De Rossi, in programma giovedì 11 aprile allo stadio San Siro. Per la sfida contro i giallorossi, mister Pioli potrà fare affidamento su un Christian Pulisic in grande forma. L’attaccante americano ha lasciato la sua impronta anche nell’ultimo match di campionato, rubando la scena con una rete di pregevole fattura. Al di là del gol, l’ex Chelsea ha esaltato il pubblico di San Siro con una prestazione di assoluto spessore. Christian Pulisic si è dimostrato letale anche partendo da trequartista.

Il Milan si gode Pulisic: il rinnovo dell’americano è imminente

La mossa di Pioli per sopperire all’assenza di Loftus-Cheek è risultata vincente, Christian Pulisic è decisivo anche muovendosi tra le linee. L’ex Borussia Dortmund si è preso la scena contro il Lecce, mettendo in mostra il suo enorme potenziale. L’attaccante americano, pagato appena 20 milioni più bonus dal Chelsea, si sta rivelando il miglior acquisto effettuato nell’ultima sessione estiva del Milan.

L’investimento del Milan è risultato vincente. Infatti, secondo il ‘Corriere dello Sport’, la società rossonera sarebbe intenzionata a blindarlo, seppur abbia il contatto in scadenza nel 2027. Il club di Milano vorrebbe mettere Christian Pulisic sottochiave con un rinnovo fino al fino al 2028, esercitando l’opzione del prolungamento automatico. L’americano in poco tempo ha convinto tutti, il Milan vuole tenerselo stretto.

Il calciatore classe 1998 ha ritrovato ambizione e stimoli in maglia rossonera, basti pesare che ha già superato ogni suo record personale. Secondo i dati ‘Opta’, con il gol a rifilato al Lecce, Christian Pulisic ha registrato la sua migliore stagione realizzativa nei maggiori cinque campionati europei. L’americano ha raggiunto quota 10 gol in 29 match sabato scorso, superando le nove reti messe a segno con la maglia del Chelsea nel 2019/20.