Infortuni Milan, l’annuncio di Pioli: un titolare salta il Lecce

Le parole del tecnico rossonero in occasione della conferenza stampa di presentazione del match di San Siro.

Vigilia di campionato per il Milan, impegnato domani pomeriggio nella 31esima giornata di Serie A che vedrà il Lecce fare visita al Diavolo. Gli uomini di Pioli andranno alla ricerca dei tre punti nel tentativo di consolidare il posizionamento in seconda classe, dal proprio canto i salentini cercheranno di uscire indenni da San Siro.

Proprio il tecnico rossonero, come di rito, sta svolgendo la conferenza stampa di presentazione.

Manca sempre meno al ritorno in campo dei rossoneri tra le mura amiche di San Siro, domani alle ore 15 andrà in scena Milan Lecce. La gara rappresenterà un’ottima occasione per riscattare il passo falso rimediato all’andata, quando i rossoneri si sono fermati sul risultato di due a due. Intanto, come di consueto, Stefano Pioli è impegnato nella conferenza di presentazione. Di seguito quanto dichiarato:

“Percepisce in giro la voglia di tenere alto il rendimento?”

“Sicuramente, arriviamo in un periodo molto importante in buoni condizioni sia mentali che per il nostro gioco. Non siamo mai riusciti a vincere la quinta gara consecutiva in campionato, domani non sarà semplice contro una squadra che non ha ancora subito un gol dopo il cambio allenatore”.

“Quanto è cambiato dalla sua prima panchina al Milan proprio contro il Lecce?”

“Naturalmente sono cambiato, tutte le esperienze mi hanno insegnato qualcosa. Una capacità dell’allenatore è portarsi qualcosa sia di rapporti che di gestione. In questi anni sicuramente l’ho fatto”.

“Domani ci sarà turnover in vista dell’Europa League?”

“La concentrazione è solo sulla partita di domani, se ci saranno dei cambi sarà solo per situazioni che ho visto in settimana. Avremo tutto il tempo per preparare i quarti di finale”.