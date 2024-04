Infortunio Maignan, c’è la novità: le ultime sulla Roma

Infortunio Maignan, c’è la novità sullo stop del portiere francese. Arrivano le ultime notizie in vista del ritorno con la Roma.

Sono ore molto importanti in casa Milan, che dopo la sconfitta con la Roma, si prepara ad affrontare il Sassuolo in Serie A. Manca poco al fischio d’inizio: alle ore 15:00 i neroverdi ospiteranno i ragazzi di mister Stefano Pioli in una sfida importante per entrambe. I rossoneri possono allungare sulla Juventus, che dopo il pareggio con il Torino rischia di andare a -8. I ragazzi di mister Ballardini, invece, sono in zona retrocessione e nelle ultime due partite hanno ottenuto due pareggi. Il Milan, però, non potrà fare affidamento su un leader, che non è stato nemmeno convocato.

Si tratta di Mike Maignan, che oggi non difenderà la porta come suo solito fare. Il portiere francese non è stato convocato da mister Pioli a causa di un affaticamento e la maglia da titolare verrà affidata a Marco Sportiello. Sarà importante farsi trovare pronto e non deludere le aspettative in un match delicato. Intanto, su Magic Mike, arrivano importanti novità.

Maignan out, ma a Roma ci sarà: le ultime

Secondo quanto appreso dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Maignan non è stato inserito nella lista a scopo precauzionale. L’estremo difensore è alle prese con un affaticamento muscolare, dunque il tecnico emiliano ha preferito non rischiarlo. Oltre al francese, sono indisponibili anche Tommaso Pobega e Pierre Kalulu. L’italiano è vicino al ritorno, mentre per il centrale si dovrà aspettare ancora diverso tempo.

Il quotidiano ha inoltre riferito che dal Milan filtra serenità in vista del ritorno con la Roma in Europa League. Maignan non è considerato a rischio per la sfida e il riposo di oggi gli servirà proprio per essere al top in vista di giovedì. A Milanello non si è mai percepito il rischio di averlo indisponibile per una delle partite più importanti dell’anno e la squadra intende arrivare pronta dal punto di vista fisico e tattico.

Il risultato dell’andata va ribaltato e all’Olimpico non sarà facile. Il tecnico Pioli dovrà fare affidamento sui calciatori più decisivi, come Giroud e Leao, che nella prima sfida hanno deluso. Il Milan potrà contare su tutti i leader, compreso Maignan, che farà di tutto per tenere la porta inviolata e permettere ai rossoneri di cambiare la storia dei quarti di finale, che al momento vedono la Roma favorita per la semifinale.