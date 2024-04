Juventus Milan, sorride il tecnico: ci sarà per il big match

Il tecnico può sorridere in vista di Juventus-Milan, in programma il weekend del 28 aprile. Il calciatore recupera per il big match dello “Stadium”.

Archiviato il pareggio amaro contro il Sassuolo, il Milan si affaccia su un trittico di partite da brividi. Dalle prossime gare passa l’intera stagione dei rossoneri. Il percorso composto da tre tappe fondamentali comincia dalla capitale. All'”Olimpico” c’è l’ultima chiamata europea per il Diavolo. La truppa di Pioli deve rialzarsi dopo due passi falsi e compiere la rimonta sui giallorossi per sperare ancora di alzare il trofeo nel cielo di Dublino.

Metaforicamente parlando, Leao e soci si trovano in bilico su un filo. Negli impegni imminenti basta un soffio di vento per precipitare giù. La trasferta romana è un incontro spartiacque. Ma la lista di impegni del Milan non si limita a giovedì, seppur lo scontro sia fondamentale.

Il popolo milanista rischia la beffa rifilata dai “cugini” dell’Inter, che lunedì prossimo avranno tra le mani la possibilità di ottenere matematicamente lo scudetto in un “San Siro” a tinte rossonere. Ultimo appuntamenti di 10 giorni fissato per il weekend del 28 aprile, quando allo “Stadium” si disputerà un’altra classica della Serie A, Juventus–Milan. Un big match in cui può fare ritorno uno degli attori protagonisti.

Verso Juventus-Milan, il titolarissimo può farcela: recupero vicino

In base a quanto affermato da Sky Sport, Max Allegri ritroverà Wojciech Szczesny per la super sfida contro i rossoneri. Il portiere è uscito anzitempo nel derby della Mole contro il Torino per una brutta botta in volto, costata la frattura delle ossa nasali, ed è stato operato nella giornata di ieri.

Di seguito il comunicato emanato dalla Juventus sulle condizioni del polacco:

“In seguito allo scontro di gioco durante la gara Torino-Juventus, Wojciech Szczesny ieri sera (13 aprile) al termine della partita è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura delle ossa nasali. L’intervento, eseguito dal dott. Libero Tubino alla presenza del medico sociale Marco Freschi, presso l’ospedale di Chivasso è perfettamente riuscito. Il calciatore verrà dimesso nelle prossime ore e le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.”

Con ogni probabilità Szczesny rimarrà ai box per la gara di venerdì sera contro il Cagliari (fischio d’inizio alle 20.45), mentre ci sono buone chance per rivederlo nuovamente tra i pali contro il Milan. Al suo rientro, il numero 1 bianconero tenterà di bloccare i tentativi avversari indossando una maschera protettiva al volto.