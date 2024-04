Juventus-Milan, svelata la data e l’orario dell’incontro: la notizia

L’indiscrezione sul giorno e orario della grande sfida tra Juventus e Milan sarà a breve ufficializzata, decisione influenzata dall’ordine pubblico.

Ultimi giorni di preparazione per il Milan che giovedì scenderà in campo per l’andata dei quarti di finale di Europa League. I rossoneri saranno impegnati nel duplice confronto con la Roma di Daniele De Rossi, uno dei peggiori avversari da poter affrontare nell’ultimo momento. D’altra parte anche il Diavolo vive uno splendido periodo di forma, come dimostrato dalle sette vittorie consecutive tra Serie A ed Europa League. Il primo atto con i giallorossi andrà in scena nel fortino di San Siro, in cui i padroni di casa sono chiamati a guadagnare un buon vantaggio, come indicato anche da Stefano Pioli sabato pomeriggio.

La compagine meneghina dovrà rendersi protagonista di due prestazioni impeccabili per avere l’ultima parola sui capitolini che gran daranno filo da torcere. Tuttavia, l’esperienza dei campioni rossoneri può fare la differenza ai fini del confronto: Giroud e compagni sognano la finale. L’obiettivo del Milan è spingersi fino in fondo nella competizione europea, tutto passerà anche da giovedì. Sembra essere ormai consolidato, invece, il secondo posto in campionato, divenuto priorità dopo il girone di andata. Proprio in merito alla Serie A e in particolare alla sfida tra Juventus e Milan, sono in arrivo importanti novità.

Juventus Milan il 27 aprile, a breve l’ufficialità

Il campionato di Serie A si avvia alle battute finali, mancano otto giornate al termine. Il Milan è chiamato a proteggere il posizionamento in seconda classe, alle spalle dell’Inter capolista, allontanando qualsiasi tipo di minaccia della Juventus. Le due formazioni dovranno affrontarsi nella sfida di ritorno del campionato e proprio in merito al giorno dell’incontro sono in arrivo importanti novità. Come annunciato da Giovanni Albanese sul proprio profilo X, infatti, il big match tra Juve e Milan si giocherà con ogni probabilità sabato 27 aprile alle ore 18.

A influire sulla decisione ci sono motivi di ordine pubblico, dovuti al G7 energia e ambiente in programma al palazzo di Venaria Reale, a Torino.

L’indiscrezione dovrebbe essere confermata nei prossimi giorni dalla Lega Serie A, chiamata a rendere noti tutti i giorni e orari degli appuntamenti non ancora fissati che accompagneranno i tifosi alla fine del campionato. In caso di raggiungimento delle semifinali d’Europa da parte del Milan, l’incontro con la Juve si terrebbe appena quattro giorni prima della sfida di andata.