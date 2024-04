La Curva Sud rompe il silenzio, sfogo durissimo: il comunicato

La Curva Sud ha rotto il silenzio per il finale di stagione. Il comunicato ha portato a una grande dose di polemiche.

È un momento delicato quello in casa Milan. Il finale di stagione dei rossoneri determinerà tanto del futuro di questo gruppo squadra e di questa staff tecnico. Di conseguenza è chiaro che tanto passerà dagli scontri diretti che il Diavolo andrà ad affrontare nel suo rush finale. In particolare giovedì sarà il turno della Roma all’Olimpico per il ritorno di Europa League, poi verrà il derby ed infine la sfida con la Juventus. Chiaramente il match europeo è quello di maggior interesse per il Milan, al secondo posto il Derby della Madonnina ed infine la partita dello Stadium.

Se per Roma ed Inter il clima allo stadio sarà rovente, con la Juventus la questione è diversa. In primo luogo perché all’Olimpico i rossoneri si giocano una bella fetta di stagione e Pioli probabilmente qualcosa in più, mentre l’Inter potrebbe regalarsi lo Scudetto proprio nella stracittadina. Di conseguenza è chiaro che queste due sfide abbiano maggior peso all’interno della tifoseria del Diavolo, però c’è un contenzioso aperto con la Juventus. Un contenzioso che potrebbe portare alla diserzione di massa da parte dei tifosi rossoneri. Infatti il comunicato della Curva Sud è chiaro: l’invito è quello di evitare il settore ospiti.

Curva Sud, il comunicato

Il finale di stagione rossonero è pesante per diversi aspetti. In primo luogo per il ritorno con la Roma, poi per il derby con l’Inter. Tuttavia l’ambiente rischia di diventare pesante anche nei pressi della sfida contro la Juventus. Infatti la Curva Sud, covo degli ultras del Diavolo, ha comunicato che diserterà la partita dello Juventus Stadium. Il contenzioso nasce dalle modalità di acquisto dei biglietti nel settore ospiti dello stadio bianconero. Inoltre la Sud ha invitato anche gli altri tifosi a disertare l’acquisto dei biglietti nel settore ospiti, annunciando che i gruppi della Sud non ci saranno a Torino.

Nel comunicato della Curva Sud si legge: “Viste le modalità di vendita, che penalizzano di gran lunga la tifoseria organizzata, con l’iscrizione obbligatoria al sito della Juventus per comprare biglietti e tessere del tifoso, obbligatorie per l’acquisto e che funzionano solo in pochi casi (con l’impossibilità di fare cambio nominativo). Quindi anche quest’anno abbiamo deciso di disertare la trasferta dello Stadium. Invitiamo tutti i tifosi rossoneri a non acquistare i biglietti del settore ospiti”. Queste le motivazioni che hanno spinto il gruppo della Curva Sud a saltare la partita con la Juventus, chiedendo agli altri tifosi rossoneri di evitare il settore ospiti.