Leao-Psg, novità sul futuro: cosa può succedere

Arrivano novità sulla trattativa Leao-Psg. La decisione del club francese riguardo all’attaccante del Milan.

Stagione fin qui a due facce dei rossoneri: se la prima parte è stata sicuramente sottotono, con la retrocessione dai gironi di Champions League essendo arrivati terzi nel girone e un pessimo rendimento in campionato, la seconda parte è stata molto positiva, viste le tante vittorie, il secondo posto in campionato e la qualificazione ai quarti di finale di Europa League, dove affronteranno la Roma.

Il Milan già entrato nel pieno del calciomercato estivo. Infatti la società si sta già muovendo per la ricerca di un nuovo centravanti, per sostituire il partente Olivier Giroud: spiccano i nomi di Viktor Gyökeres, protagonista di un’ottima stagione con lo Sporting Lisbona e Benjamin Šeško, attaccante sloveno classe 2003 del RB Lipsia.

Oltre agli acquisti, però, i rossoneri devono anche stare attenti alle molte offerte che arrivano per i propri top players. Rafael Leao, attaccante portoghese classe ’99, è infatti da molto tempo nel taccuino della dirigenza del Paris Saint Germain, che lo considera uno dei possibili sostituti di Kylian Mbappe, in uscita dai parigini.

Nelle ultime ore sono arrivate novità sulla trattativa tra i due club per la cessione del portoghese alla squadra francese.

Leao-Psg, trattativa sfumata? Le ultime dalla Francia

Secondo La Gazzetta dello Sport, il Psg ritiene la cifra richiesta dal Milan per Rafael Leao troppo alta. Proprio per questo per ora sembra esserci un freno nella trattativa, con i parigini che cercheranno altri giocatori per sostituire Kylian Mbappe, all’ultima stagione in Francia.

Buona notizia per il Milan che, forse, anche nella prossima stagione può continuare a puntare sul proprio numero 10. Arrivato infatti nell’estate del 2019, Leao ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi nel club rossonero, ma dopo l’esplosione definitiva è ufficialmente diventato un top player per il Milan.

Con i rossoneri ha giocato fin qui 200 partite segnando 54 gol e fornendo 48 assist ai propri compagni. Con il Milan ha vinto solamente la Serie A 2021/22 da protagonista: in quella stagione, infatti, il portoghese solo in campionato ha totalizzato 11 gol e 10 assist, vincendo anche il premio di giocatore dell’anno 2022 in Italia.

Non ci resta che aspettare per scoprire quale sarà il futuro di Rafael Leao, con il contratto in scadenza nel giugno del 2028, che ha più volte giurato fedeltà alla maglia del Milan.