Pioli non ha dubbi: lo ha detto prima di Roma Milan

Siamo alle soglie di un appuntamento che deciderà la stagione del Milan. Alla vigilia del ritorno con la Roma, Stefano Pioli ha introdotto la sfida

Mors tua, vita mea. Così dicevano gli antichi romani. Ora questa frase riecheggia in vista un duello da dentro o fuori. Non ci sono più appelli. Per una tra Roma e Milan divamperà sempre di più la speranza di accedere alla finale di Dublino, per l’altra rimarrà soltanto un’aspirazione irrealizzata.

Nell’arena dell'”Olimpico” i gladiatori giallorossi e rossoneri si giocano tutto. Vita o morte . Una sfida che può far pendere la bilancia da una parte, o dall’altra. All’andata De Rossi aveva ingabbiato Pioli con mosse tattiche tanto sorprendenti quanto azzeccate che avevano preso in contropiede Leao e compagni. Sette giorni dopo, il tecnico milanista dovrà rispondere al collega e provare a ribaltare il gol di Mancini.

Roma-Milan, ci siamo: Pioli parla in conferenza

Alla vigilia della partitissima, Stefano Pioli ha introdotto il match così ai microfoni di MILAN TV. Di seguito il parere del tecnico sulla gara imminente:

Conferenza stampa di Pioli pre Roma-Milan (LaPresse) – spaziomilan.it

Dobbiamo avere la massima fiducia e credere in noi stessi nel modo più assoluto. Credo che abbiamo le possibilità per giocare una grande partita e vincerla. Non conta più la partita d’andata, non possiamo stare lì a vedere: certo ci sono tante piccole cose che possiamo fare e dobbiamo fare meglio per mettere in difficoltà i nostri avversari. È altresì vero che è un’altra partita, saranno altri 95 minuti dove dovremo metterci tanta qualità e tanta energia.

Il mister Pioli, inoltre, in conferenza ha dichiarato che domani servirà una partita di alto livello, con una cura dei dettagli superiore a quella di giovedì scorso e che lui ha fiducia nella squadra. Su ciò che vuole vedere e invece no, dichiara che i giocatori già lo sanno perché hanno visto video, fatto riunioni e sanno cosa fare. Su una partita come ultima spiaggia afferma che è vero perché l’occasione è solo domani per superare il turno:

“Noi, però, la Champions League la giocheremo l’anno prossimo e domani daremo il massimo”

Sulle partite di Champions League dove Psg e Dortmund sono in semifinale sottolinea come l’anno scorso anche loro sono arrivati in semifinale. Non è questione di ingenerosità, ma che si è alzato il livello e anche la squadra ha alzato il livello. Una delle avversarie del Milan arriverà in finale, ma questo serve poco.

Per Pioli il tema principale per domani è la difesa:

“Se difendiamo bene possiamo vincere la partita”

Sulla frase della partita di andata dove “De Rossi l’ha incartata a Pioli” afferma che a lui quello che dà fastidio è perdere la partita e poi quello che si dice va bene perché quasi sempre i giudizi sono condizionati dal risultato finale.

“Però quella è stata un’altra partita. Abbiamo rivisto la partita, sappiamo cosa dobbiamo fare, anche se domani ci capiteranno altre situazioni e i ragazzi sono sicuro saranno bravi a prevenirle”

Conclude la conferenza sottolineando l’importanza della partita di domani e che i ragazzi sanno come interpretarla. Afferma come la gara di andata non ha tolto niente