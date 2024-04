“Se ne è parlato troppo”: futuro Pioli, l’annuncio in conferenza

Tra pochi minuti Stefano Pioli parlerà in conferenza stampa alla vigilia del derby di domani contro l’Inter.

Domani sera alle 20:45 il Milan ospiterà l’Inter nel derby che potrebbe regalare ai nerazzurri la seconda stella. Dopo la sconfitta – e l’eliminazione – in Europa League contro la Roma, per Stefano Pioli la riconferma sulla panchina del Diavolo è in salita.

Ai rossoneri, avendo in tasca la qualificazione alla prossima Champions League, non è rimasto altro in questa stagione e non far vincere lo Scudetto agli acerrimi rivali dell’Inter nel derby sarebbe l’ultima – e forse unica – soddisfazione di una stagione incolore.

La conferenza stampa di Stefano Pioli alla vigilia del derby

Di seguito le parole di Stefano Pioli nella conferenza stampa alla vigilia del derby di domani sera contro l’Inter.

ORGOGLIO – Questa è l’occasione per riscattarci e per dimostrare la nostra appartenenza. Per la posizione in classifica e l’uscita di Europa League è un’ottima opportunità di riscatto. DELUSIONE POST ROMA – Non possiamo farci nulla, abbiamo lavorato per preparare al meglio la gara. È chiaro che non siamo felici, ma siamo concentrati. FUTURO – Non parliamo di me, se n’è già parlato troppo e questo non fa bene a nessuno. CRITICHE – Non mi interessano le critiche. I tifosi e i giornalisti hanno il diritto di criticare, c’è chi l’ha fatto con rispetto e chi un po’ meno, ma non posso farci nulla. PAROLE DELLA CURVA SUD – L’importante è che domani ci siano 70.000 tifosi allo stadio, il resto non conta. INTER – Sono una grande squadra e vinceranno meritatamente lo Scudetto. Noi faremo di tutto per non farglielo vincere domani. ULTIMI RISULTATI – È normale che la condizione possa stentare ad arrivare visti i risultati. Nelle ultime partite non siamo riusciti a giocare come sappiamo, anche se sono state partite equilibrate. Domani non possiamo commettere gli errori fatti in Europa League.

VOTO ALLA STAGIONE – Non do nessun voto e non faccio nessun bilancio. Lo farò a fine stagione. PREPARAZIONE ALLA GARA – Sono sicuro che i ragazzi stanno preparando al meglio la partita, è ovvio per partite del genere. Scelte tattiche? Posso cambiare tutto o confermare tutto. REAZIONE DELLA SQUADRA NEI SUOI CONFRONTI – La squadra deve giocare per se stessa e non per me. Mi aspetto una prestazione da squadra che vuole vincere la partita. Domani conta solo questo, non Pioli. ASPETTO MENTALE NEI DERBY – Il Milan può dimostrare di essere più forte dell’Inter nella gara. Non deve andare subito sotto come negli ultimi derby. Nelle ultime sfide con l’Inter siamo arrivati con aspettative altissime che non siamo riusciti a rispettare. ELIMINAZIONE CON LA ROMA – È stato un errore di presunzione pensare che la Roma non potesse farci male. Questo è stato senza dubbio un errore. PRONOSTICI A FAVORE DELL’INTER – Ho molta fiducia nei miei giocatori. È chiaro che ci sarà una partita dove non potremo sbagliare molto, ma credo nei miei giocatori. PROSSIME SETTIMANE – Io lavoro per dare il massimo e per vincere tutte le partite fino alla fine. A fine stagione dirò tutto quello che penso sulla stagione. ASSETTO TATTICO – Dovremo sacrificarci tutti. E quando avremo la palla servirà la gestione per farli correre e trovare spazi.

