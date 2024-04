Loftus-Cheek non ha dubbi: l’ha detto sulla partita, poi il messaggio alla Roma

Il Milan di Pioli frena a Sassuolo. Loftus Cheek non demorde e rilancia le ambizioni rossonere nel post gara ai microfoni di Dazn.

Dopo cinque vittorie consecutive, il Milan di mister Stefano Pioli frena in casa del Sassuolo di Davide Ballardini, uscendo dal Mapei Stadium con appena un punto. I rossoneri hanno strappato solo un pareggio dalla trasferta di Reggio Emilia, chiudendo il match sul punteggio di 3-3. Un pari che la squadra lombarda è riuscita ad ottenere dando vita ad una remuntada, arrivata grazie ai gol di Leao, Jovic e Okafor. Uno dei rossoneri che ha commentato la prestazione nel post gara è stato Loftus-Cheek. Nonostante il pari, il centrocampista inglese si è mostrato ottimista per i prossimi impegni.

Loftus-Cheek non demorde: il centrocampista inglese pensa positivo in vista della Roma

Dopo il pareggio rimediato al Mapei Stadium, Loftus-Cheek ha parlato della prestazione del Milan ai microfoni di Dazn. Il centrocampista rossonero è parso fiducioso: “Siamo stati bravi a rimontare dopo un inizio non buono, dimostrando che in questa stagione abbiamo una grande forza di reazione. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita. Alla squadra bisogna fare solo i complimenti perché non era facile ribaltare la partita”.

Loftus-Cheek è fiducioso per il ritorno dei quarti di Europa League: “Roma? Bisogna essere positivi, la squadra oggi è riuscita a venire a capo di una partita non facile. Le parole di Pioli? Il mister ha ragione, stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Dobbiamo migliorare giorno dopo giorno”.