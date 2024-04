Mercato Milan, nuove cessioni in vista: sarà rivoluzione

In casa rossonera la società è già al lavoro per la prossima stagione, diversi i nomi in uscita.

Le prossime ore e i prossimi giorni saranno fondamentali per la stagione del Milan, per il futuro del suo allenatore e di diversi giocatori. Questa sera, allo stadio “Olimpico” di Roma, assisteremo al ritorno dei quarti di finale di Europa League. Gli uomini di Pioli sono alla ricerca dell’impresa per ribaltare il risultato dell’andata e assicurarsi il passaggio del turno (0-1 in favore della Roma). Per le due squadre si tratta di un crocevia fondamentale, in quanto questa competizione rappresenta, in questa stagione, l’ultima possibilità per aggiungere un trofeo in bacheca.

Una volta superata la partita di questa sera, il Milan dovrà tenere alta la concentrazione in vista del prossimo impegno di Serie A: il derby della Madonnina contro l’Inter. Da una parte i nerazzurri che con una vittoria sarebbero matematicamente campioni d’Italia, dall’altra il Diavolo che deve tornare alla vittoria in un derby (manca dal 3 settembre 2022). Il risultato di questi due grandi match sarà fondamentale per definire il futuro di Pioli ma non solo.

Milan, quanti nomi in uscita

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero non è l’unico in bilico, infatti molti giocatori non hanno la certezza di rimanere a Milano anche nel corso della prossima stagione. Olivier Giroud ad esempio, a fine stagione, andrà via in direzione Los Angeles per giocare in MLS. L’attaccante francese, a cui scade il contratto a giugno 2024, ha sorretto in questi anni l’attacco milanista ma ora, con l’età che avanza, è arrivato il momento di lasciare spazio a qualcun altro. Anche l’ex Real Madrid Luka Jovic andrà in scadenza a giugno e per lui, più che per altri, le prossime partite saranno fondamentali: la punta serba infatti dovrà convincere allenatore e dirigenza sulla sua permanenza.

La rivoluzione però, non riguarda solamente il reparto offensivo. Secondo la rosea infatti, anche Alessandro Florenzi farà le valigie per trasferirsi lontano da Milano. Stessa sorte per Simon Kjaer, che durante questa stagione ha faticato a trovare continuità di prestazione e forma fisica. Gli unici difensori sicuri di rimanere, saranno Theo e Tomori, con Kalulu e Thiaw che, in caso di offerte, potrebbero lasciare i rossoneri.

Sulla mediana invece, hanno convinto fino in fondo solo Loftus-Cheek e Reijnders. Bennacer, complici infortuni e coppa d’Africa, ha faticato. Un’offerta per l’algerino dunque, potrebbe far sedere al tavolo delle trattative la dirigenza. Lo stesso discorso vale per Adli, che dopo i primi mesi di anonimato è riuscito a ritagliare il suo spazio in rosa. Infine, anche l’ex Torino Pobega, che questa stagione ha giocato pochissimo, potrebbe fare le valigie per lasciare Milanello.