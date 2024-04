Mercato Milan, rinnovo complicato: ecco il sostituto

Il Milan lavora sui rinnovi. Di seguito riportata una trattativa complicata con un giocatore e il suo possibile sostituto

Il Milan ha in programma partite non facili, ma soprattutto importanti. La prima andrà in scena già domani diciotto aprile alle ore 21 dove i rossoneri tenteranno di ribaltare il risultato di uno a zero a casa della Roma per il ritorno dei quarti di Europa League così da poter giocare la semifinale, mentre, poi lunedì dovrà affrontare l’Inter per la partita di campionato. Un Derby importante anche perché nel caso di vittoria della squadra di Simone Inzaghi, i nerazzurri possono definirsi ufficialmente campioni d’Italia.

Mentre quindi la squadra di Stefano Pioli sta lavorando senza sosta sul campo per portare i giusti risultati a casa, nel frattempo, anche la società inizia a buttare giù le prime mosse di mercato. L’obiettivo è, infatti, quello di rendere ancora più competitiva la squadra e migliorarla in vista della prossima stagione dove i rossoneri giocheranno anche la Champions League, in quanto attualmente sono al secondo posto in classifica con sessantanove punti.

Mercato Milan, il futuro incerto di Calabria e il possibile sostituto

La società rossonera lavora quindi concentrata sia sul mercato in entrata che soprattutto anche in uscita. Inoltre, osserva attentamente i propri giocatori in quanto dovrà pensare anche ad alcuni rinnovi importanti se non vogliono far partire alcuni giocatori a fine stagione. Tra i tanti giocatori, nelle ultime settimane si sarebbero intensificati i contatti per il rinnovo del capitano Davide Calabria, di seguito sono riporte le ultime novità sul suo futuro incerto e il suo possibile sostituto se non dovesse arrivare il rinnovo:

Davide Calabria, difensore classe 1996, ha un contratto con il Milan in scadenza il 30 giugno del 2025. Nonostante i contatti si sarebbero intensificati, non si tratta di una trattativa semplice e per questo motivo i rossoneri potrebbero guardarsi intorno.

Se non dovesse arrivare il suo rinnovo, come riportato da Tuttomercatoweb, il Milan sarebbe sulle tracce del difensore di proprietà dell’Almeria Marc Pubill. Il giocatore classe 2003 è arrivato un anno fa dal Levanto per una cifra vicina ai 5 milioni di euro e ha giocato sempre da titolare sulla fascia destra.

Il giovane giocatore ha totalizzato diciassette presenze avendo segnato un gol e realizzato due assist. Ha un contratto sino al 2029 e attualmente Pubill costerebbe circa una ventina di milioni di euro.

Il Milan affonderebbe il colpo solo nel caso in cui non si dovesse arrivare al rinnovo del capitano Davide Calabria. Ma deve fare attenzione alla concorrenza, infatti, anche l’Inter ha puntato gli occhi sul giovane difensore nel caso in cui Denzel Dumfries lasciasse i nerazzurri.