Milan, 100 milioni in arrivo: Cardinale gongola

I rossoneri vogliono crescere: Gerry Cardinale vuole sfruttare tutte le aree per poter ricavare sempre di più.

Il Milan guarda al futuro. La società è un punto di riferimento per la storia del calcio e la nuova proprietà non vuole certo fare passi indietro. Nel 2024 i rossoneri vogliono conquistare tutto ciò che possono, continuando il progetto iniziato la passata stagione. Lo stesso AD Giorgio Furlani, a Supertele, ha dichiarato che in estate la dirigenza farà una campagna acquisti più mirata dopo che l’anno scorso ha gettate le basi.

A livello societario, e finanziario, il Milan sta vivendo un ottimo momento. Ha chiuso il 2023 con 400 milioni di ricavi, scavalcando i cugini nerazzurri in classifica con la sola Juventus che fa meglio dei rossoneri in Italia. Nono può che sorridere Gerry Cardinale davanti a questi dati, ma il fondatore di Redbird non ha nessuna intenzione di fermarsi qua. L’americano vuole riportare il Diavolo tra le grandi d’Europa anche per fatturato ed ha pronto il piano per farlo.

Milan, la strategia è chiara

Parte del progetto passa anche dallo stadio di proprietà, il Milan al momento ha acquistato il terreno dove vorrebbe far sorgere la struttura ma è in balia della politica. Questo è un discorso ampio ma tutti, da tifosi alla società, si augurano che i rossoneri possano al più presto cominciare i lavori della nuova casa. Nel frattempo il club ha messo a punto una strategia per aumentare i ricavi. Il caro e vecchio merchandising fa ancora la sua parte. Come scrive La Gazzetta dello Sport, gli introiti nella stagione 2017-18 erano 6 milioni fino a diventare 30 lo scorso anno.

Nell’arco di questa stagione i ricavi dal merchandising sono quasi raddoppiati e Gerry Cardinale vuole cavalcare questo trend. Il numero uno della società vuole arrivare a 100 milioni nei prossimi 5 anni. A capo del settore c’è Valerio Rocchetti, che spiega l’obiettivo del club: “La nostra ambizione è di un posizionamento unico del settore, anche in virtù del nostro brand“. Milano è una città polivalente, dalla caratura internazionale e il Milan collabora con marchi dell’intrattenimento e della moda.

I rossoneri hanno avuto lungimiranza a hanno sfruttato le passioni di Rafa Leao per esportare nel mondo il proprio marchio. Il portoghese è un grande fan della musica e del fashion e, la notorietà guadagnata sul campo, gli ha permesso di diventare un Ambassador del brand rossonero. Il Milan vuole crescere e Cardinale non si pone limiti.