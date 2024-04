Milan a caccia del successore di Giroud: la nuova idea di Furlani

Milan alla ricerca dell’erede di Giroud. Furlani ha una nuova idea: i rossoneri guardano in Bundesliga

I casting per quello che sarà il prossimo centravanti rossonero continuano in casa Milan. Con Olivier Giroud diretto verso Los Angeles, la società lombarda è sempre più consapevole di dover mettere a segno un investimento importante per mantenere alto il livello del proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. I profili finiti nei radar del Milan sono molteplici, tra questi spiccano i nomi di: Viktor Gyokeres dello Sporting Lisbona, Joshua Zirkzee del Bologna, Benjamin Sesko del Lipsia, Santiago Gimenez del Feyenoord, Jonathan David del Lille e Serhou Guirassy dello Stoccarda.

Il Milan starebbe seguendo con cura diverse piste. Alle molteplici idee valutate dal club rossonero per rinforzare l’attacco, si sarebbe aggiunta un’altra possibile opzione che porta verso la Bundesliga. Infatti, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Corriere dello Sport, la società lombarda avrebbe inserito nella propria agenda di mercato anche il nome di Victor Boniface, possente attaccante nigeriano del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Nuova idea per l’attacco: il Milan pensa anche a Boniface per il dopo Giroud

Ci sarebbe anche Victor Boniface tra le idee di mercato di Giorgio Furlani per colmare il grosso vuoto che lascerà in attacco Olivier Giroud. Il nigeriano sta disputando una stagione da assoluto protagonista, trascinando il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso verso l’inaspettato titolo di campione di Germania.

Infatti, se il Bayer Leverkusen sta dominando la Bundesliga è anche merito dei gol di Victor Boniface. Il giocatore nigeriano, legato ai tedeschi con un contratto fino al 2028, ha collezionato sin qui 25 presenze, 16 gol e 9 assist tra campionato, coppa ed Europa League. Numeri che hanno impressionato tanti top club del panorama europeo, tra cui il Milan.

Il centravanti 23enne era finito sotto gli occhi del Milan già nella precedente sessione di mercato, prima che i tedeschi lo ingaggiassero per 20 milioni dall’Union St. Gilloise. Qualora il Bayer Leverkusen decidesse di crederlo, al Milan servirebbero circa 40/50 milioni di euro per portarlo in Serie A. Dunque, oltre a Gyokeres, Zirkzee, Sesko, Gimenez, David e Guirassy, il Milan starebbe seriamente pensando anche a Boniface come possibile successore di Giroud.

Il Milan è pronto a prendersi la scena della prossima sessione di mercato con dei colpi di grande livello. L’attacco non sarà l’unico reparto ad essere modificato dalla dirigenza rossonera. Oltre al centravanti, in estate il club lombardo andrà a caccia anche di un difensore. I nomi che echeggiano in orbita Milan per rinforzare la retroguardia sono quelli di: Alessandro Buongiorno del Torino, Lilian Brassier del Brest, Tosin Adarabioyo del Fulham, Jakub Kiwior dell’Arsenal, Lloyd Kelly del Bournemouth e Maxence Lacroix del Wolfsburg. Questi sono solo alcuni dei profili monitorati dai rossoneri.

Non solo difesa e attacco, la volontà del Milan per la prossima sessione di mercato sarebbe anche quella di alzare i giri del motore del centrocampo. In questo senso, la società rossonera starebbe seguendo profili come Khephren Thuram del Nizza e Youssouf Fofana del Monaco.