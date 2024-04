Milan, adesso si fa durissima: il presidente chiude all’addio

Brutte notizie per il Milan per quanto riguarda il fronte mercato. Le parole del presidente allontanano l’obiettivo nel mirino del club.

La stagione del Milan si appresta a vivere le sue battute finali, quelle più importanti. I Rossoneri giovedì si giocheranno all’Olimpico una grande fetta di stagione contro la Roma, nella sfida valida per il ritorno dei quarti di Europa League.

La competizione europea è diventata l’obiettivo primario in quel di Milanello e un’eliminazione nel derby italiano contro i capitolini sarebbe un duro colpo. Successivamente ci sarà da pensare al campionato, con l’Inter pronta a festeggiare lo Scudetto proprio nel giorno del derby.

Nei prossimi giorni, quindi, la posta in palio per i Rossoneri sarà altissima e sarà obbligatorio provare a vincere entrambe le gare. Se, dunque, la testa della squadra è più che mai sul campo, quella della dirigenza è, invece, sul mercato.

La volontà della società è quella di tornare a contendersi lo Scudetto già dalla prossima stagione e per farlo sarà necessario un mercato più che sufficiente. Si proverà a migliorare in ogni reparto, compreso quello difensivo.

La retroguardia rossonera è stata, probabilmente, il vero tallone d’Achille di questa stagione ed è per questo motivo che in estate è previsto almeno un acquisto. I profili visionati sono molti, ma tra i più graditi c’è senza dubbio quello di Alessandro Buongiorno del Torino. Il centrale azzurro si è confermato anche quest’anno tra i migliori difensori italiani, ma strapparlo ai Granata sarà un’impresa.

Cairo vuole blindare Buongiorno: le sue parole dopo il derby

Anche nel derby di sabato contro la Juventus, il classe ’99 ha dato dimostrazione di tutto il suo talento e se la Vecchia Signora non è riuscita a trovare la via del gol, è soprattutto merito suo. Nel post partita il presidente Urbano Cairo ha risposto ad alcune domande, rassicurando i propri tifosi sulla permanenza del suo gioiello di difesa:

Questo sarà l’ultimo derby di Buongiorno? No… no…

Le dichiarazioni del presidente granata tengono, quindi, lontane lo voci su un possibile addio in estate. È chiaro, però, che potrebbe trattarsi di semplici parole di circostanza: la fila delle corteggiatrici di Buongiorno è lunghissima, con Milan e Inter in pole, e nella prossima sessione estiva ci saranno certamente numerose offerte. Lo scorso gennaio il 24enne ha detto “no” all’Atalanta, ma i prossimi mesi potrebbero essere quelli decisivi per fare il grande salto in una big.